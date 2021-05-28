ТрансКонтейнер увеличил прибыль по МСФО на 77%

ПАО «ТрансКонтейнер» опубликовало консолидированную отчетность по международным стандартам финансовой отчетности за первый квартал 2021 года.

Как сообщили SeaNews в компании, выручка за первый квартал 2021 год увеличилась на 46,4% и достигла 30,78 млрд рублей. Операционные расходы составили 26 млрд рублей, на 37,6% больше по сравнению с январем-мартом 2020 года.

Показатель EBITDA вырос на 69,9% до 6,586 млрд рублей. Чистая прибыль составила 3,4 млрд рублей, на 76,6% больше, чем годом ранее. Рентабельность по EBITDA от скорректированной выручки выросла с 47,1% в первом квартале 2020 года до 50,4% в отчетном периоде. Отношение чистого долга к EBITDA составило 2,17х.

«На фоне общей позитивной ситуации в сегменте железнодорожных перевозок контейнеров в первом квартале 2021 года «ТрансКонтейнер» продолжает расти быстрее рынка за счет усилий, направленных на развитие клиентского сервиса и расширение географии перевозок. Мы работаем над привлечением дополнительных грузов к перевозке в контейнерах, а также внедрением новых продуктов, стремясь при этом обеспечивать стабильно высокое качество сервиса даже в условиях сохраняющегося дефицита оборудования», – отметил вице-президент по экономике и финансам «ТрансКонтейнера» Павел Скачков.