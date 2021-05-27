Вопросы хранения и логистики обсудят в рамках IV Международного рыбопромышленного форума

Вопрос насыщения внутреннего рынка качественной и доступной продукцией встал особенно остро после начала пандемии. В связи с этим в первый день Международного рыбопромышленного форума организационный комитет решил провести масштабную дискуссию, посвященную вопросам логистики и хранения рыбы и морепродуктов.

В рамках круглого стола «Как довезти качественную рыбу до конечного потребителя» ведущие эксперты, государственные деятели и представители бизнеса обсудят, почему в России не хватает мощностей для хранения, как обеспечить непрерывную холодильную цепь с момента вылова до прилавка, что нужно для формирования эффективных логистических цепочек.

Тема логистики и правильного хранения нашла свое отражение не только в деловой программе форума, но и в концепции выставки. Впервые свои услуги представит крупнейший промышленно-продовольственный кластер «Максимиха» и Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС).

ППК «Максимиха» строится в подмосковном Домодедове. Комплекс представляет собой парк складских и производственных помещений для производителей и поставщиков продуктов питания. Проект нацелен на создание экспортно-импортного хаба не имеющего аналогов в России.

Также впервые в истории мероприятия в рамках коллективного стенда будут представлены компании, входящие в состав Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС). Ассоциации объединяет 28 компаний, среди которых проектировщики, строители, операторы и владельцы рефрижераторных вагонов и контейнеров, разработчики специального оборудования (холодильные и энергетические установки) и сервисов (IT- системы непрерывного контроля), специализированные грузовые терминалы, морские порты и др.

Посетителей мероприятия смогут вживую увидеть Автономный крупнотоннажный рефрижераторный контейнер производства Донского механического завода, макет автономного рефрижераторного вагона ООО «Русские рефрижераторы» производства Уралвагонзавода, а также 3D модель нового вагона-термоса машиностроительной корпорации COOL INFINITY.

Будут присутствовать и традиционные участники сектора логистики: Сероглазка, Дальневосточный логистический центр, ВладРефТранс, Дальрефтранс, Seatrade Baltic. Впервые свои услуги представят Меридиан Сервис и СКИФ-логистик.

Организационный комитет приглашает принять участие в крупнейшем мероприятии рыбной отрасли России! Регистрация и подробности на официальном сайте выставки и форума.

ООО «ЭКСПОСОЛЮШЕНС ГРУПП»

+7 (499) 922-44-17

+7 (495) 215-06-75