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Vitol идет в бункерный бизнес
27.05.2021

Vitol идет в бункерный бизнес

    • Швейцарско-нидерландский нефтетрейдер Vitol запустил глобальный бункеровочный сервис и учредил под это специализированную структуру.

    «Новая компания Vitol Bunkers будет поставлять судовое топливо в ключевых регионах», – говорится в заявлении Vitol.

    Vitol фрахтует порядка 6,6 тыс. рейсов в год, в любое время грузы трейдера перевозят свыше 250 судов. Собственным флотом компания управляет через свою латвийскую техническую управляющую компанию LSC, а также через флот под флагом Сингапура, осуществляющий перевозки баржами.


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