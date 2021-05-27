Vitol идет в бункерный бизнес

Швейцарско-нидерландский нефтетрейдер Vitol запустил глобальный бункеровочный сервис и учредил под это специализированную структуру.

«Новая компания Vitol Bunkers будет поставлять судовое топливо в ключевых регионах», – говорится в заявлении Vitol.

Vitol фрахтует порядка 6,6 тыс. рейсов в год, в любое время грузы трейдера перевозят свыше 250 судов. Собственным флотом компания управляет через свою латвийскую техническую управляющую компанию LSC, а также через флот под флагом Сингапура, осуществляющий перевозки баржами.