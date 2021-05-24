Тоннель под Янцзы для газопровода «Сила Сибири»

18 мая в городе Наньтун в восточно-китайской провинции Цзянсу начались инженерные работы по бурению тоннеля под рекой Янцзы на восточном маршруте газопровода Китай – Россия (так называют в Китае газпровод «Сила Сибири»). Восточный маршрут соединит уезд Юнцин в провинции Хэбэй и Шанхай.

Тоннель, который строит компания China Railway Tunnel Group, является ключевым контрольным объектом южного участка китайско-российского газопровода по восточному маршруту.

Сложность проекта связана с локацией тоннеля – он проходит под судоходными путями, пересекает дамбы, причалы и терминалы. Кроме того, эта территория является природоохранной зоной, что означает повышенные требования к технологиям и методам строительных работ.

Для строительства тоннеля будет применена технология щитовой проходки. Чтобы предотвратить осаждение грязи и утечку отходов будут использованы грязеотстойники лабиринтного типа и другие технологии. Таким образом в процессе строительства будет осуществляться принцип «нулевого загрязнения, нулевого сброса и нулевой утечки».

Общая длина тоннеля составит 10,226 км, максимальная глубина – более 60 м, а максимальное давление воды – 0,73 МПа. По словам заместителя генерального директора проектного отдела по строительству щитовой проходки для тоннеля через реку Янцзы Лю Цзяньпина, на данный момент из числа мировых нефтегазовых трубопроводов данный проект отличается самой большой протяженностью щитовой проходки, самой большой глубиной залегания и самым высоким давлением воды.

Щитовой тоннель имеет внутренний диаметр 6,8 м. Он станет первым и самым длинным подводным тоннелем, пробитым только с одного конца в Китае.

Планируемая скорость продвижения – 450 м в месяц. По информации представителя China Railway Tunnel Group, завершить проходку планируется к 30 сентября 2023 года.

Китайско-российский газопровод восточного направления протяженностью 5111 км состоит из северного, среднего и южного участков. Северный и средний участки уже введены в эксплуатацию, а на южном участке длиной 1509 км сварена 500-километровая труба. Ожидается, что весь трубопровод будет транспортировать 18,9 млрд кубометров природного газа в год.

Видео: CCTV Video News Agency