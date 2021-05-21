Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2021 увеличился на 7,9%

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в апреле 2021 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился на 7,9% относительно показателя апреля 2020 года. Экспорт вырос на 10,9%, импорт снизился на 0,4%. В транзите было перевалено 6 тыс. TEU. Весь транзит прошел через Калининград.

Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2021 года составляла 45,2%.

Груженых контейнеров было обработано на 10,5% больше, чем в апреле 2020 года. Из общего объема груженых 14,9% приходилось на рефконтейнеры, 85,1% – на сухие. 54,7% груженых контейнеров прошли в импорте, 42,3% – в экспорте, 3% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров снизилась на 6,3%.

В апреле 2021 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 81,9%, Калининград обработал 17,3%, на долю Усть-Луги пришлось 0,8%.

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