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Экспорт угля и кокса, 3 месяца 2021: существенно вырос вывоз кокса в объемах и в долларах
26.05.2021

Экспорт угля и кокса, 3 месяца 2021: существенно вырос вывоз кокса в объемах и в долларах

    • Объем российского экспорта каменного угля за 3 месяца этого года увеличился на 11,7% и составил порядка 50 млн тонн.
    В стоимостном выражении экспорт каменного угля увеличился на 7,7%, до 3,2 млрд долларов.

    Отметим, что за 3 месяца этого года импорт угля составил 4,7 млн тонн – на 9,8% меньше, чем годом ранее. В то же время в стоимостном выражении импорт каменного увеличился почти на четверть (плюс 24,5%) до 95,9 млн долларов.

    По данным ФТС, кокса и полукокса по итогам января-марта 2021 года вывезли 854,9 тыс. тонн – на 85,4% больше, чем годом ранее. Таможенная стоимость экспорта кокса и полукокса выросла в 2 раза и составила 184,6 млн долларов.

    Российский экспорт каменного угля в марте 2021 года составил 22,5 млн тонн (плюс 23,9% к марту 2020 и плюс 46,8% к февралю 2021). Таможенная стоимость экспортированного угля составила порядка 1,5 млрд долларов (плюс 26,2% к марту 2020 и плюс 60,4% к февралю 2021).

    Экспорт кокса и полукокса в марте этого года составил 255,6 тыс. тонн (плюс 68,5% к марту 2020 и минус 19,8% к февралю 2021). Таможенная стоимость экспортированных в марте кокса и полукокса составила 61,1 млн долларов (рост в 2 раза к марту 2020 и минус 13,5% к февралю 2021).

     


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