Что важно для моряков

Международная морская организация в рамках подготовки к празднованию Дня моряка — 2021 провела опрос моряков. Результатами IMO поделилась в соцсетях.

Один из вопросов был такой: В свете влияния пандемии коронавируса на морское судоходство, что вы считаете наиболее важным для своего будущего как моряка? Абсолютное большинство – 41% участников опроса – ответили: гарантия возможности вернуться на родину и смены экипажа. 24% назвали вакцинацию в приоритетном порядке, 19% – безопасные условия труда и 16% – соблюдение требований Конвенции о труде в морском судоходстве.

На вопрос, кто должен отвечать за будущее моряков, 31% участников опроса ответили: Международная морская организация, Международная организация труда, правительства стран, 12% считают, что это ответственность судоходных компаний, 3% – что будущее моряков – дело самих моряков. Однако большинство – 54% уверены, что забота о будущем тех, кто работает в море, должна быть общим делом.

На вопрос, какие сферы нуждаются в улучшении в первую очередь, 46% моряков назвали условия труда, 30% – уровень зарплаты, 13% – образование и подготовку кадров и 12% – безопасность на борту.

Фото: IMO