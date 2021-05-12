По итогам первых трех месяцев 2021 года суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок достиг 42,7 млн TEU. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот мировых контейнерных линий увеличился на 10,3%.

В том числе экспорт из портов Азии за 3 месяца 2021, по данным CTS, вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18%, составив более 24 млн TEU. Импорт также поднялся – на 6,8% до 15,8 млн TEU.

Европейский контейнерный экспорт по итогам отчетного периода 2021 года увеличился к показателю января-марта 2020 года на 2,8% до 7,66 млн TEU. Импортный контейнеропоток увеличился относительно показателя 3 месяцев прошлого года на 6,8% до 8,56 млн TEU.

Экспорт из портов Северной Америки за первый квартал 2021 года сократился на 7,4% до порядка 3,68 млн TEU. В то же время импортный контейнеропоток существенно вырос – на 31,5% до 8,26 млн TEU.

Экспорт из портов Индии и стран Ближнего Востока увеличился на 10,2% к 3 месяцам 2020 года до 3,61 млн TEU. Однако импорт упал на 3,3% до 4,34 млн TEU.

Экспорт из портов Южной и Центральной Америки увеличился относительно января-марта 2020 на 2,6% до 2,28 млн TEU. Импорт вырос к 3 месяцам прошлого года на 16,5% и составил 2,86 млн TEU.

Экспорт из портов Африки (исключая средиземноморские порты) вырос на 1,8% и достиг более 840 тыс. TEU. Импорт увеличился на 5% и составил 1,86 млн TEU.

Экспортный контейнеропоток из портов Австралии и Океании по итогам первого квартала текущего года снизился на 1,1% до 650 тыс. TEU. При этом импортный контейнеропоток увеличился на 11% до 1,08 млн TEU.