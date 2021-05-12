Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 18, 2021
12.05.2021

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 18, 2021

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?
    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе). Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews. Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли. Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь
    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.05.2021
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в марте 2021 года в деталях
    Март 2021
    Только для подписчиков
    2021Каспийский бассейнКонтейнерооборотМарт
    0
    11.05.2021
    Обзор мирового рынка бункеровки. 19 неделя 2021
    На 19 неделе года цены на бункерное топливо выросли практически во всех исследуемых портах. […]
    Только для подписчиков
    2021Бункерное топливоБункеровка
    0
    31.03.2021
    Продуктовый импорт, январь 2021: поставки практически всех исследуемых продуктов питания снизились
    По данным Федеральной таможенной службы, за январь 2021 год в Россию было завезено 17,8 […]
    2021ИмпортПродукты питания
    0
    05.05.2021
    Экспорт и импорт зерновых: 2 месяца 2021, вывоз зерна вырос в два раза
    Россия по итогам 2 месяцев 2021 года экспортировала порядка 7,6 млн тонн пшеницы и […]
    2021Зерновые грузыИмпортЭкспорт
    0
    15.02.2021
    Контейнерооборот лидеров
    Январь 2021 года
    2021КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    21.04.2021
    Экспорт свинцовой руды в январе-феврале 2021 года в деталях
    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться По данным сервиса SeaNews ТСВТ, экспорт свинцовой […]
    Только для подписчиков
    2021РудаСтатистика таможниТСВТ
    0
    01.02.2021
    Обзор мирового рынка бункеровки. 5 неделя 2021
    На 5 неделе года динамика на рынке бункерного топлива достаточно разнонаправленная, однако без сильных […]
    Только для подписчиков
    2021Бункерное топливоБункеровка
    0
    12.05.2021
    Оборот мировых контейнерных линий
    Q1 2021
    2021Мировые линии
    0
    28.04.2021
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в марте 2021 года в деталях
    Март 2021
    Только для подписчиков
    2021ГрузооборотДальневосточный бассейнМарт
    0
    16.02.2021
    Лидеры Финляндии
    Итоги января 2021 года
    2021КонтейнерооборотФинляндия
    0
    05.04.2021
    Обзор мирового рынка бункеровки. 14 неделя 2021
    На 14 неделе года цены на бункерное топливо снизились практически во всех исследуемых портах. […]
    Только для подписчиков
    2021Бункерное топливоБункеровка
    0
    06.05.2021
    Рекордный квартал Maersk
    A.P. Moller-Maersk опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2021 года. Как сообщили SeaNews в […]
    2021MaerskФинансы
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    04.05.2021 180 млн тонн по Транссибу и БАМу к 2024 году
    26.04.2021 Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева
    23.04.2021 30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
    08.04.2021 Правительство вводит экспортную пошлину на подсолнечное масло
    Контейнерные перевозки Показать всё
    13.05.2021 Контейнерооборот лидеров
    13.05.2021 Hutchison купил терминал APMT в Роттердаме
    13.05.2021 DCT Gdansk запускает тендерные процедуры по строительству третьего терминала
    13.05.2021 HHLA увеличила выручку и операционную прибыль
    12.05.2021 TradeLens будет работать в Китае
    12.05.2021 Контейнерный поезд Москва – Чита
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти