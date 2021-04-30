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Открылась навигация-2021 на основной трассе Волго-Балта
30.04.2021

Открылась навигация-2021 на основной трассе Волго-Балта

    • В соответствие с распоряжением Росморречфлота с 30 апреля 2021 года открыта навигация на основной трассе Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей от Санкт-Петербурга до Череповца.

    Основная трасса с гарантированными габаритами судовых ходов и освещаемой навигационной обстановкой  протяженностью 805 км проходит в границах Санкт-Петербурга, Ленинградской и Вологодской областей и включает в себя Неву, южную трассу Ладожского озера, Свирь, Водораздельный канал и Шексну.

    Силами 20 обстановочных бригад проведено сплошное траление, вооружены береговые и выставлены плавучие навигационные знаки, за исключением Белого озера и устья реки Вытегра, где сохраняются ледовые явления, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    По мере очищения озер ото льда будут выставлены оставшиеся 13 плавучих знаков.

    На всем протяжении основной трассы от Санкт-Петербурга до Череповца установлена единая гарантированная глубина 4 м, что позволит проходить судам с осадкой до 3,75 м.

    Общая протяженность обслуживаемых внутренних водных путей обстановкой в Волго-Балтийском бассейне в текущую навигацию составит 3,5 тыс. км, из которых с гарантированными габаритами – 3 тыс. км.

    Караван из восьми судов АО «Судоходная Компания «Волжское пароходство» 29 апреля встал на рейдах Череповца, в том числе, два теплохода, осуществляющие доставку груза металла в направлении Балтики.

    В 9-00 30 апреля началась плановая работа шлюзов по пропуску судов. Первым на 8-м шлюзе Шекснинского гидроузла был прошлюзован баржебуксирный состав «ОТ-2446» + секция 229, следующий в Карелию на погрузку щебня.

    Со стороны Балтики первой прошлюзована на Нижне-Свирском шлюзе грунтоотвозная шаланда «СБ-1640», следующая перегонным рейсом в Кострому.


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