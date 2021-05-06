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Контейнерооборот Каспийского бассейна в марте 2021 года снизился на 55%
06.05.2021

Контейнерооборот Каспийского бассейна в марте 2021 года снизился на 55%

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    Контейнерооборот Каспийского бассейна в марте 2021 года снизился на 55%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в марте 2021 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя марта 2020 года на 54,9%.

    Отрицательная динамика наблюдается по всем направлениям. Экспорт сократился на 69,9%, импорт – на 39,5%, каботаж – на 36%.

    Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в марте 2021 года соответствовала 0,05%.

    Груженых контейнеров было обработано на 52,4% меньше, чем в марте 2020 года. Из общего объема груженых 1,3% приходилось на рефконтейнеры, 98,7% – на сухие. 85,4% груженых контейнеров прошли в импорте, 9,6% – в экспорте, 5,1% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров сократилась на 58,9%.

    В марте 2021 года доля порта Астрахань в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 90,4%, Оля перевалил 9,6%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов Каспийского и других бассейнов доступна по подписке.


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