В Швеции построят контейнерный порт

Шведская строительная компания Peab получила заказ от SCA Logistics AB на строительство нового контейнерного порта.

Как сообщает Peab, стоимость контракта 249 млн шведских крон ($30 млн). Новый контейнерный порт будет расположен вблизи будущего логистического парка Sundsvall в порту Тунадал.

Начало строительства контейнерного порта мощностью 100 тыс. TEU намечено на осень текущего года, и завершить планируется осенью 2023 года.

SCA Logistics – дочерняя компания Svenska Cellulosa Aktiebolaget(SCA) — крупнейшая в Европе целлюлозная компания, владеющая контейнерными терминалами в Сундсвалле и Умео.

Фото: Peab