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В Швеции построят контейнерный порт
05.05.2021

В Швеции построят контейнерный порт

    • Шведская строительная компания Peab получила заказ от SCA Logistics AB на строительство нового контейнерного порта. 

    Как сообщает Peab, стоимость контракта 249 млн шведских крон ($30 млн). Новый контейнерный порт будет расположен вблизи будущего логистического парка Sundsvall в порту Тунадал. 

    Начало строительства контейнерного порта мощностью 100 тыс. TEU намечено на осень текущего года, и завершить планируется осенью 2023 года. 

    SCA Logistics – дочерняя компания Svenska Cellulosa Aktiebolaget(SCA) — крупнейшая в Европе целлюлозная компания, владеющая контейнерными терминалами в Сундсвалле и Умео.

     

    Фото: Peab


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