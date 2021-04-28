Морякам зажали три доллара

Международная организация труда (МОТ) не согласовала предложение судовладельцев о повышении минимального размера заработной платы моряков на 3% в ближайшие три года: с 641 до 645 долларов в 2022 году, 648 долларов в 2023 году и 660 долларов в 2024 году. «Переговоры между судовладельцами и профсоюзами моряков провалились», – сообщает Splash.

«Всего второй раз за всю историю таких переговоров судовладельцы и моряки не смогли согласовать размер минимальной заработной платы для моряков. И это целиком вина судовладельцев, которые совершенно не уважают труд моряков, особенно последние 14 месяцев, – отмечают в Международной федерации транспортных рабочих (ITF). – Пытаясь отвоевать даже доллар, тем самым судовладельцы раскрыли свою долгосрочную стратегию, направленную на подрыв социального диалога, который так важен для стабильности отрасли».

Согласно Конвенции МОТ о труде в судоходстве, если не заключить сделку между профсоюзами моряков и судовладельцами, моряки не будут иметь право на повышение минимальной заработной платы в течение двух лет.