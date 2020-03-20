Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспорт черных металлов
20.03.2020

Экспорт черных металлов

    • По данным ФТС, по итогам января 2019 года объем экспорта черных металлов находился на уровне 3,1 млн тонн. По сравнению с аналогичным месяцем 2019 года экспорт в физическом выражении снизился на 6,4%, однако вырос относительно показателя декабря прошлого года на 4,7%. В стоимостном выражении экспорт черных металлов составил в январе 1,29 млрд долларов – на 17,8% меньше, чем в январе 2019 года, но на 3,2% больше, чем в декабре.

    В том числе полуфабрикатов из железа и нелегированной стали было вывезено 1,25 млн тонн — на 4,1% меньше, чем в январе прошлого года и на 4,6% меньше, чем в декабре. В денежном выражении их экспорт составил 474,1 млн долларов – на 14,8% ниже уровня января 2019 года, но на 0,2% больше, чем в декабре.

    Плоского проката из железа и нелегированной стали, по данным ФТС РФ, отгрузили в январе этого года 491,4 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным месяцем 2019 года их экспорт в физическом выражении снизился на 24,6%, относительно показателя декабря прошлого года уменьшился на 9,7%. В стоимостном выражении экспорт плоского проката составил 248,3 млн долларов – на 31,1% ниже уровня января 2019 года и на 7,9% меньше, чем в декабре.

    Объем экспорта чугуна за январь текущего года достиг 216,2 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным месяцем 2019 года экспорт чугуна в физическом выражении вырос на 3,4%, однако уменьшился относительно показателя декабря прошлого года на 6,6%. Таможенная стоимость вывезенного чугуна составила 66 млн долларов – на 12,9% ниже уровня января 2019 года и на 4,3% меньше, чем в декабре.

    Ферросплавов за январь этого года было вывезено 66,2 тыс. тонн — на 11,7% меньше, чем в январе прошлого года, но на 13,4% больше, чем в декабре. В денежном выражении их экспорт составил 83,6 млн долларов – на 33,8% ниже уровня января 2019 года, но на 2,1% больше, чем в декабре.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    07.02.2020
    Железнодорожные контейнеры
    По итогам января 2020 перевозка контейнеров по сети железных дорог России составила 435 тыс. TEU. Это на 16,2% […]
    2020РЖД
    0
    18.03.2020
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 11 2020
    На прошлой неделе ставки фрахта в Азовском регионе оставались на уровнях 10 недели. Основным барьером к росту рынка […]
    Только для подписчиков
    2020Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    10.01.2020
    Жд экспорт через порты
    По итогам 2019 года погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД увеличилась на 3,6% и составила […]
    2019ПортыРЖДЭкспорт
    0
    17.01.2020
    Экспорт и импорт зерновых
    Россия по итогам 11 месяцев 2019 года экспортировала порядка 29,2 млн тонн пшеницы и меслина – на 27,4% […]
    2019Зерновые грузыИмпортЭкспорт
    0
    06.02.2020
    Придется подождать и посмотреть
    На продажи на авторынке
    2020АвтотранспортАссоциации европейского бизнесаПродажи
    0
    10.03.2020
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 10, 2020
    На 10 неделе года ставки на большинстве исследуемых трейдов упали. Только на трейде Азия – Европа наблюдался рост […]
    2020Фрахтовые ставки
    0
    10.01.2020
    Зверский импорт и экспорт
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019ИмпортПеревозки животныхСтатистика таможни
    0
    06.03.2020
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 9, 2020
    На 9 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из российских и украинских портов Черного моря не изменились. […]
    Только для подписчиков
    2020Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    21.02.2020
    Что падает в экспорте
    ТОП-5 падающих товарных позиций в экспорте. Итоги 2019
    2019код ТН ВЭДСтатистика таможниЭкспорт
    0
    05.03.2020
    Жд экспорт через порты
    По итогам 2 месяцев 2020 года погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД составила 51,5 млн […]
    2020морские портыРЖДЭкспорт
    0
    04.03.2020
    Экспорт из каких регионов растет
    Итоги 2019
    2019РегионыСтатистика таможниЭкспорт
    0
    14.02.2020
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 6, 2020
    На 6 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из российских и украинских портов Черного моря не изменились. […]
    Только для подписчиков
    2020Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    20.03.2020 Апдейт FONASBA по ограничениям в портах в связи с коронавирусом
    20.03.2020 Инвесторы в арктические проекты получат налоговые льготы
    19.03.2020 В России открывают «зеленый коридор» для товаров первой необходимости
    19.03.2020 Апдейт по коронавирусу в европейских портах
    10.03.2020 Назначен руководитель Росморречфлота
    06.03.2020 В.Путин подписал указ об основах геополитики в Артике
    Контейнерные перевозки Показать всё
    19.03.2020 Контейнерооборот Центральной Америки
    18.03.2020 Контейнерооборот российских портов в феврале 2020 снизился на 2%
    17.03.2020 Контейнерооборот Гонконга
    17.03.2020 Контейнерооборот Дальневосточного бассейна
    16.03.2020 Контейнерооборот лидеров
    16.03.2020 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2020
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ