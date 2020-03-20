По данным ФТС, по итогам января 2019 года объем экспорта черных металлов находился на уровне 3,1 млн тонн. По сравнению с аналогичным месяцем 2019 года экспорт в физическом выражении снизился на 6,4%, однако вырос относительно показателя декабря прошлого года на 4,7%. В стоимостном выражении экспорт черных металлов составил в январе 1,29 млрд долларов – на 17,8% меньше, чем в январе 2019 года, но на 3,2% больше, чем в декабре.

В том числе полуфабрикатов из железа и нелегированной стали было вывезено 1,25 млн тонн — на 4,1% меньше, чем в январе прошлого года и на 4,6% меньше, чем в декабре. В денежном выражении их экспорт составил 474,1 млн долларов – на 14,8% ниже уровня января 2019 года, но на 0,2% больше, чем в декабре.

Плоского проката из железа и нелегированной стали, по данным ФТС РФ, отгрузили в январе этого года 491,4 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным месяцем 2019 года их экспорт в физическом выражении снизился на 24,6%, относительно показателя декабря прошлого года уменьшился на 9,7%. В стоимостном выражении экспорт плоского проката составил 248,3 млн долларов – на 31,1% ниже уровня января 2019 года и на 7,9% меньше, чем в декабре.

Объем экспорта чугуна за январь текущего года достиг 216,2 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным месяцем 2019 года экспорт чугуна в физическом выражении вырос на 3,4%, однако уменьшился относительно показателя декабря прошлого года на 6,6%. Таможенная стоимость вывезенного чугуна составила 66 млн долларов – на 12,9% ниже уровня января 2019 года и на 4,3% меньше, чем в декабре.

Ферросплавов за январь этого года было вывезено 66,2 тыс. тонн — на 11,7% меньше, чем в январе прошлого года, но на 13,4% больше, чем в декабре. В денежном выражении их экспорт составил 83,6 млн долларов – на 33,8% ниже уровня января 2019 года, но на 2,1% больше, чем в декабре.