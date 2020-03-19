Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за январь 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снизился на 10,6%, составив 17,7 млрд евро.

Поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, в январе 2020 года увеличились на 3,3% и составили 6,2 млрд евро. В то же время российский экспорт в страны Европейского Союза по сравнению с январем прошлого года снизился на 16,7%, до 11,5 млрд евро.

В связи с выходом Великобритании из ЕС европейское статистическое ведомство поменяло формат данных по партнерам Евросоюза – по итогам января этого года Россия занимает пятое место в рейтинге крупнейших импортеров из ЕС. Ее опережают США, Великобритания, Китай и Швейцария. В рейтинге экспортеров по данным на январь 2020 года Россия находится на четвертой строчке после Китая, США и Великобритании.