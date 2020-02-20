Лидеры Финляндии

По итогам января 2020 года суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии увеличился по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 2,3%, но сохранился на уровне показателя последнего месяца 2019 года, составив 114,4 тыс. TEU.

Контейнерооборот ХаминаКотки за отчетный месяц достиг 50,6 тыс. TEU (минус 4,6% к январю 2019 и плюс 1,2% к декабрю 2019). Через причалы порта Хельсинки в первом месяце текущего года прошло почти 41,9 тыс. TEU (плюс 9,6% к январю 2019 и минус 5,1% к декабрю 2019). Раума обработала 21,9 тыс. TEU (плюс 6,3% к январю 2019 и плюс 8% к декабрю 2019).