Контейнерооборот российских портов в феврале 2020 снизился на 2%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в феврале 2020 года снизился в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 2%.

При этом импорт уменьшился на 7,5%, транзит – на 6,4%. Каботаж и экспорт, напротив, выросли на 3% и 2,4% соответственно.

Груженых контейнеров было обработано практически столько же, сколько и в феврале 2019 года (-0,3%). Из общего объема груженых 13,9% приходилось на рефконтейнеры, 86,1% – на сухие. 48,7% груженых контейнеров прошло в импорте, 10,9% – в каботаже, 2,1% – в транзите и 38,3% – в экспорте.

Перевалка порожних контейнеров снизилась на 7,1%.

В феврале этого года доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 47,5%, Дальневосточный бассейн обработал 31,8%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский приходилось 9,2%, 3,2% и 0,1% соответственно.