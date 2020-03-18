Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот морских портов РФ февраль 2020
18.03.2020

Контейнерооборот российских портов в феврале 2020 снизился на 2%

    • Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в феврале 2020 года снизился в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 2%.

    При этом импорт уменьшился на 7,5%, транзит – на 6,4%. Каботаж и экспорт, напротив, выросли на 3% и 2,4% соответственно.

    Груженых контейнеров было обработано практически столько же, сколько и в феврале 2019 года (-0,3%). Из общего объема груженых 13,9% приходилось на рефконтейнеры, 86,1% – на сухие. 48,7% груженых контейнеров прошло в импорте, 10,9% – в каботаже, 2,1% – в транзите и 38,3% – в экспорте.

    Перевалка порожних контейнеров снизилась на 7,1%.

    В феврале этого года доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 47,5%, Дальневосточный бассейн обработал 31,8%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский приходилось 9,2%, 3,2% и 0,1% соответственно.

    ПОРТСТАТ – облачный аналитический сервис, содержащий статистику контейнерооборота и грузооборота всех морских портов России и работающих в них стивидоров (контейнерные и грузовые терминалы), который доступен нашим подписчикам всегда и из любого места, где есть интернет, с любых устройств.

    Контейнерооборот российских портов в феврале 2020 снизился на 2%
    Контейнерооборот российских портов в феврале 2020 снизился на 2%

    Преимущества online сервиса ПОРТСТАТ:

    Контейнерооборот российских портов в феврале 2020 снизился на 2%Полнота – статистика абсолютно всех морских портов и стивидоров РФ. История с 2015 года.

    Контейнерооборот российских портов в феврале 2020 снизился на 2%Индикативность – незапаздывающий индикатор рынка морских перевозок вашего региона. Динамика последних месяцев.

    Контейнерооборот российских портов в феврале 2020 снизился на 2%Скорость – моментальное визуальное получение данных в различных разрезах. Импорт/экспорт/каботаж/транзит/номенклатура грузов.

    Контейнерооборот российских портов в феврале 2020 снизился на 2%Доступность 24/7 – программный сервис ПОРТСТАТ живет в облачном дата-центре и доступен всегда и везде и с любых устройств.

    Контейнерооборот российских портов в феврале 2020 снизился на 2%Наглядность – графическая и картографическая визуализация данных. Экспорт данных.

    Контейнерооборот российских портов в феврале 2020 снизился на 2%Актуальность – данные обновляются ежемесячно.

    Сервис ПОРТСТАТ доступен по подписке.

    Возможности online сервиса ПОРТСТАТ:

    • получать данные в любых необходимых вам разрезах, в том числе динамику контейнерооборота и грузооборота  по всем морским портам и стивидорам (контейнерным и грузовым терминалам) России в разрезе 20 номенклатурных групп, как за последние месяцы, так и за любой период с 2015г. 
    • с февраля 2017 года доступны данные по  груженым рефконтейнерам
    • строить любые рейтинги  стивидоров/портов не только по совокупному обороту, но и по отдельным показателям
    • интерактивная картография
    • сравнение операционных показатели любых двух стивидоров(морских терминалов)

    ПОРТСТАТ обновляется  ежемесячно. 

    В настоящее время в сервис ПОРТСТАТ загружены данные за январь 2020 года.

    Оформить подписку на ПОРТСТАТ


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    31.01.2020
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 20 января флот безработных контейнеровозов сократился как по вместимости, так и по количеству судов. По […]
    Только для подписчиков
    2020Безработные контейнеровозыГлобально
    0
    16.03.2020
    Транзитную навигацию на Дону откроют раньше срока
    Благоприятствующие метеорологические условия позволяют открыть судоходство в Азово-Донском и Волго-Донском бассейнах внутренних водных путей 24 марта, неделей раньше […]
    2020Азово-Донской бассейнВолго-Донской бассейнНавигация
    0
    11.02.2020
    Сколько линии теряют на коронавирусе
    Убытки судоходных линий от коронавируса составляют 350 млн долларов в неделю. Такие данные приводит датское аналитическое агентство Sea-Intelligence. […]
    TEUАзия - ЕвропавспышкаКитай
    0
    11.02.2020
    Контейнерооборот Южного региона РФ
    Декабрь 2019
    Только для подписчиков
    2019ДекабрьКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    25.02.2020
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 8, 2020
    На 8 неделе года спотовые ставки на основных исследуемых трейдах продолжили снижаться. Так, ставки из Шанхая на порты […]
    2020Фрахтовые ставки
    0
    16.03.2020
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2020
    На прошедшей неделе спотовые ставки на трейде Азия – Европа снизились. На американском трейде ставки пошли вверх. Так, […]
    2020Фрахтовые ставки
    0
    04.03.2020
    Контейнерооборот портов США
    По итогам 2019 года контейнерооборот 10 крупнейших морских контейнерных портов Соединенных Штатов Америки – четырех на западном побережье и шести на восточном – составил […]
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотСША
    0
    02.03.2020
    Грузы РЖД
    Погрузка на сети РЖД за январь-февраль 2020 год составила 199,6 млн тонн. Это на 2,8% меньше показателя аналогичного […]
    2020ПогрузкаРЖД
    0
    17.01.2020
    Контейнерооборот лидеров
    Итоги 2019 года
    2019КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    17.03.2020
    Контейнерооборот Дальневосточного бассейна
    Январь 2020
    2020Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    28.02.2020
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 8, 2020
    На 8 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились на […]
    Только для подписчиков
    2020БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    17.02.2020
    Обзор мирового рынка бункеровки. 8 неделя 2020
    На 8 неделе на рынке бункерного топлива наблюдается разноплановая динамика. Так, в порту Роттердам, по данным на 17 […]
    Только для подписчиков
    2020Бункерное топливоБункеровка
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    10.03.2020 Назначен руководитель Росморречфлота
    06.03.2020 В.Путин подписал указ об основах геополитики в Артике
    03.03.2020 Определены возможности использования судов под иностранным флагом
    02.03.2020 Первый этап Tradelens с 1 марта
    21.02.2020 Вырастут ли тарифы на контейнерные ж/д перевозки из Китая?
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    Контейнерные перевозки Показать всё
    18.03.2020 Контейнерооборот российских портов в феврале 2020 снизился на 2%
    17.03.2020 Контейнерооборот Гонконга
    17.03.2020 Контейнерооборот Дальневосточного бассейна
    16.03.2020 Контейнерооборот лидеров
    16.03.2020 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2020
    16.03.2020 Коронавирус оставил контейнеровозы без работы
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ