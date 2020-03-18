Контейнерооборот российских портов в феврале 2020 снизился на 2%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в феврале 2020 года снизился в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 2%.
При этом импорт уменьшился на 7,5%, транзит – на 6,4%. Каботаж и экспорт, напротив, выросли на 3% и 2,4% соответственно.
Груженых контейнеров было обработано практически столько же, сколько и в феврале 2019 года (-0,3%). Из общего объема груженых 13,9% приходилось на рефконтейнеры, 86,1% – на сухие. 48,7% груженых контейнеров прошло в импорте, 10,9% – в каботаже, 2,1% – в транзите и 38,3% – в экспорте.
Перевалка порожних контейнеров снизилась на 7,1%.
В феврале этого года доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 47,5%, Дальневосточный бассейн обработал 31,8%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский приходилось 9,2%, 3,2% и 0,1% соответственно.
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