Грузооборот НМТП

НМТП опубликовал операционные показатели за январь 2020 года. Суммарный грузооборот компаний группы составил 11,8 млн тонн. Это больше, чем было перевалено за январь прошлого года, на 5,6%. По сравнению с декабрем 2019 года грузооборот увеличился на 4,9%.

В целом, отрицательная динамика отмечена только сегментах генеральных и контейнерных грузов. Наливные грузы показали положительную динамику.

Оборот наливных составил по итогам января 2020 года 9,8 млн тонн – на 9,7% больше уровня аналогичного месяца прошлого года (плюс 11,2% к декабрю 2019).

Совокупный оборот нефти через терминалы НМТП в Приморске и Новороссийске по итогам отчетного месяца достиг 6,3 млн тонн – на 14,3% больше, чем в январе 2019 года и на 8,8% выше уровня декабря прошлого года. Перевалка нефтепродуктов через терминалы группы составила порядка 3,5 млн тонн – на 3,2% больше показателя января прошлого года и на 18% больше, чем в декабре 2019 года.

Перевалка навалочных грузов по итогам первого месяца 2020 года составила 643,8 тыс. тонн – на 48,2% выше январского показателя прошлого года и на 9,3% больше, чем в декабре 2019 года. Рост произошел практически по всем навалочным грузам. Отрицательная динамика наблюдается только в обработке сахара – по итогам января текущего года его перевалили 4,6 тыс. тонн (минус 91,3% к январю 2019 и минус 92,4% к декабрю 2019).

Объем обработки железорудного сырья по итогам января этого года составил 339,5 тыс. тонн (плюс 68,8% к январю 2019 и плюс 25,3% к декабрю 2019). Оборот угля в январе достиг 187 тыс. тонн (плюс 37,3% к январю 2019 и плюс 5,7% к декабрю 2019). Химических грузов за отчетный месяц через причалы НМТП прошло 102,1 тыс. тонн (в 2,6 раза больше, чем в январе 2019 и на 32,6%, больше, чем в декабре 2019).

Оборот генеральных грузов по итогам января 2020 года составил порядка 983,6 тыс. тонн. Это на 26,4% ниже уровня прошлого года и на 23,8% меньше показателя последнего месяца прошлого года. За отчетный месяц через терминалы группы прошло порядка 872,2 тыс. тонн черных металлов – на 30,2% меньше показателя января прошлого года и на 22,4% меньше показателя декабря 2019 года. Оборот цветных металлов составил 87,8 тыс. тонн – на 69,2% больше показателя января 2019 года, однако на 28,1% меньше показателя декабря прошлого года. Лесных грузов порт в январе отгрузил 16,1 тыс. тонн – 47,5% меньше показателя января прошлого года и на 44,6% меньше показателя декабря 2019 года. Объем перевалки скоропортящихся грузов составил 7,5 тыс. тонн (плюс 99,2% к январю 2019 и минус 52,9% к декабрю 2019).

Динамика контейнерооборота отрицательная.