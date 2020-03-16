Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2020
16.03.2020

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2020

    • На прошедшей неделе спотовые ставки на трейде Азия – Европа снизились. На американском трейде ставки пошли вверх.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились на 0,4%, ставки на порты Средиземноморья уменьшились на 1,3%.

    Ставки на порты западного побережья США выросли на 18,3%, на порты восточного побережья поднялись на 8,7%.

    Ставки из Китая на Персидский залив выросли на 5,3% по сравнению с уровнем 10 недели этого года.

    В то же время спотовые ставки на Австралию и Новую Зеландию сократились на 7,7%. Ставки на Южную Америку на прошлой неделе опустились на 7,6%.

    На внутриазиатском трейде без изменений. Ставки на порты Японии, Сингапур и на Южную Корею остались на прежнем уровне.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.01.2020
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 4, 2020
    На 4 неделе года по основным исследуемым трейдам отмечены незначительные изменения. По состоянию на 23 января, ставки из […]
    2020ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    31.01.2020
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 4, 2020
    На 4 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились на […]
    Только для подписчиков
    2020БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    02.03.2020
    Обзор мирового рынка бункеровки. 10 неделя 2020
    На 10 неделе года цены на бункерное топливо во всех исследуемых портах скорректировались вниз.  Так, в Роттердаме по […]
    Только для подписчиков
    2020Бункерное топливоБункеровка
    0
    20.01.2020
    Обзор мирового рынка бункеровки. 4 неделя 2020
    На 4 неделе года цены на бункерное топливо снизились практически во всех исследуемых портах. В Санкт-Петербурге цена на […]
    Только для подписчиков
    2020Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    27.01.2020
    Обзор мирового рынка бункеровки. 5 неделя 2020
    На 5 неделе года цены на бункерное топливо снизились практически во всех исследуемых портах. В Пусане и Сингапуре […]
    Только для подписчиков
    2020Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    12.02.2020
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 6 2020
    Азовский фрахтовый рынок на 6 неделе продолжил свое снижение. По данным логистической компании«Глогос Проект», падение ставок фрахта по-прежнему продиктовано увеличением количества […]
    Только для подписчиков
    2020Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    21.02.2020
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 7, 2020
    На 7 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из российских и украинских портов Черного моря не изменились. […]
    Только для подписчиков
    2020Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    14.02.2020
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 6, 2020
    На 6 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились на […]
    Только для подписчиков
    2020БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    24.01.2020
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 3, 2020
    На 3 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из российских и украинских портов Черного моря показывают разноплановую […]
    Только для подписчиков
    2020Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    28.02.2020
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 17 февраля флот безработных контейнеровозов значительно вырос как по вместимости, так и по количеству судов. […]
    Только для подписчиков
    2020Безработные контейнеровозы
    0
    02.03.2020
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2020
    На 9 неделе года спотовые ставки почти на всех исследуемых трейдах продолжили снижаться. Только на американском направлении наблюдался […]
    2020ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    04.03.2020
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 9 2020
    В Азовском регионе на 9 неделе сохранилась тенденция к незначительному росту. Ставки на перевозку пшеницы из порта Ростова […]
    Только для подписчиков
    2020Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    10.03.2020 Назначен руководитель Росморречфлота
    06.03.2020 В.Путин подписал указ об основах геополитики в Артике
    03.03.2020 Определены возможности использования судов под иностранным флагом
    02.03.2020 Первый этап Tradelens с 1 марта
    21.02.2020 Вырастут ли тарифы на контейнерные ж/д перевозки из Китая?
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    Контейнерные перевозки Показать всё
    16.03.2020 Контейнерооборот лидеров
    16.03.2020 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2020
    16.03.2020 Коронавирус оставил контейнеровозы без работы
    13.03.2020 Безработные контейнеровозы
    12.03.2020 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна
    11.03.2020 Лидеры Финляндии
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ