Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2020

На прошедшей неделе спотовые ставки на трейде Азия – Европа снизились. На американском трейде ставки пошли вверх.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились на 0,4%, ставки на порты Средиземноморья уменьшились на 1,3%.

Ставки на порты западного побережья США выросли на 18,3%, на порты восточного побережья поднялись на 8,7%.

Ставки из Китая на Персидский залив выросли на 5,3% по сравнению с уровнем 10 недели этого года.

В то же время спотовые ставки на Австралию и Новую Зеландию сократились на 7,7%. Ставки на Южную Америку на прошлой неделе опустились на 7,6%.

На внутриазиатском трейде без изменений. Ставки на порты Японии, Сингапур и на Южную Корею остались на прежнем уровне.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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