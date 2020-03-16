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Экспорт и импорт зерна
16.03.2020

Экспорт и импорт зерна

    • За январь 2020 года Россия экспортировала порядка 2,1 млн тонн пшеницы и меслина. Это на 13,1% меньше показателя аналогичного месяца прошло года. Отметим, что по сравнению с декабрем прошлого года экспорт зерна в январе снизился на 20,7%.

    По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых в январе составил 448 млн долларов, на 13,8% меньше показателя января прошлого года и на 16,6% меньше итогов декабря 2019 года.

    Импорт пшеницы в Россию в январе этого года составил 8,8 тыс. тонн. По сравнению с январем прошлого года объем ввезенной пшеницы уменьшился на 45,7%, относительно предыдущего месяца он снизился на 53,2%. Таможенная стоимость импортной пшеницы составила 2,7 млн долларов, что ниже уровня января прошлого года на 27% и на 55% меньше показателя декабря 2019 года.

    Импорт кукурузы в январе этого года составил 6,2 тыс. тонн. Это на 13,9% ниже уровня января 2019 года, но на 67,6% больше показателя декабря 2019 года. В стоимостном выражении поставки кукурузы в РФ составили 23,3 млн долларов, что на 2,5% меньше показателя аналогичного месяца прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем таможенная стоимость импортной кукурузы выросла в 2 раза.

    Ячменя в январе этого года было импортировано 900 тонн – на 79,5% меньше, чем в декабре прошлого года. Таможенная стоимость импортного ячменя составила 300 тыс. долларов, на 57,1% ниже показателя предыдущего месяца.


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