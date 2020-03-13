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грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна
13.03.2020

Грузооборот Азово-Черноморского бассейна

    • Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в январе 2020 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 3,6% относительно показателя января прошлого года. Отрицательная динамика наблюдается в экспорте (-5,1%) и транзите (-1,4%), положительная – в импорте (+8,5%). Каботаж остался на уровне января 2018 года (+0,3%).

    В январе этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 30%.

    В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна более половины приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 37,1% и 24,8% соответственно. Третьим по объемам грузом было зерно, на которое в отчетном месяце приходилось 12,1%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте руды, перевалка которой выросла в 2,2 раза. Химических и минеральных удобрений было обработано на 69,8% больше, чем в январе прошлого года, оборот прочих насыпных грузов вырос на 42,6%.

    Наибольшее снижение объемов произошло в перевалке сахара (-93,2%) и лесных грузов (-54,9%), а также накатных (ро-ро) грузов (-44%).

    В январе этого года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 62,8%, доли Туапсе и Тамани составляли 9,7% и 8,1% соответственно.

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    Грузооборот Азово-Черноморского бассейна
    Грузооборот Азово-Черноморского бассейна

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