Международная судостроительная выставка «Всё для моря»

Торговое представительство Российской Федерации в Швеции, Минпромторг России и Российский экспортный центр приняли активное участие в мероприятии.

«Российская лодочная индустрия развивается очень быстро и производит высококачественные лодки, вы можете увидеть это сами на нашем стенде. Наша цель — не просто продавать лодки, а устанавливать долгосрочные отношения, которые будут поддерживать и продвигать российский экспорт», — сказал Александр Абрамов, глава российского торгового представительства в Швеции.

В Стокгольме в рамках международной специализированной судостроительной выставки «Всё для моря» (шв. Allt för sjön), где в период с 6 по 15 марта будут представлены мировые достижения в сфере малого судостроения, открывается экспозиция российских маломерных судов, организованная Российским экспортным центром (РЭЦ) совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Торговым представительством Российской Федерации в Швеции. Ежегодно в выставке принимают активное участие судостроительные компании из Центральной и Северной Европы – Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов и еще двух десятков других стран.

Несмотря на высокую конкуренцию на мировом яхтенном рынке, объем экспорта России ежегодно растет и исчисляется миллионами евро. Благодаря многолетнему опыту технических разработок и строительству судов, высокому стандарту качества и надежности, а также конкурентной стоимости, российские маломерные суда обладают высоким экспортным потенциалом. По данным Федеральной таможенной службы России, за последние два года экспорт маломерных судов из России в Швецию вырос с нулевого показателя до 4,4 млн долларов США. Во многом это является заслугой выстраиваемой системы поддержки экспорта высокотехнологичной продукции.

Российская Федерация в этом году впервые представит на выставке лучших российских производителей маломерных судов, а также оборудования и инновационных материалов из разных регионов страны.

При поддержке РЭЦ – государственного института поддержки несырьевого экспорта, предоставляющего российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки, — в выставке примут участие 9 отечественных компаний-производителей, которые находятся в поиске партнеров для реализации собственной продукции.

Экспозиция РЭЦ объединит производителей судов компаний ООО «Меркурий трейдинг» (Masterproboat), ООО «НьёрдКомпани» (NorthSilver), АО «РИФ» и ООО «КАВ» (Rosomaha), Самарский завод моторных лодок «Салют» (Realcraft), ООО «Виктори Боатс» и ООО «Катер» (VBOATS). Помимо судостроительных компаний, на коллективном стенде РЭЦ будут представлены новейшие разработки в сфере строительства понтонов ООО «НПЦ РОДЕМОС» (Magic Float) и производства углеродного волокна АО «НПК Хипроминжиниринг» (Уматекс Росатом).

Концепция национальной экспозиции предусматривает демонстрацию достижений отечественного маломерного судостроения. Учитывая специфику стран Балтии, российские производители представят маломерные суда из алюминия и стали, обладающие высокой надежностью при эксплуатации в экстремальных условиях и низкой температурах, а также специальные модели катеров для спортивной рыбалки. Отдельно будут презентованы суда специального назначения, которые прошли многолетний опыт эксплуатации российскими специальными службами.

Суда специального назначения необходимы каждому государству, и у наших производителей есть большие шансы занять устойчивые позиции в своем сегменте на мировом рынке.