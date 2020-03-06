Планы РЖД по контейнерным перевозкам

4 марта под председательством первого заместителя генерального директора компании Вадима Михайлова состоялось совещание с участниками транспортного рынка по вопросу развития железнодорожных контейнерных перевозок. В нем приняли участие заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев, руководители компаний Maersk, «ТрансКонтейнер», ОТЛК ЕРА, FESCO и других контейнерных операторов, крупнейшие грузоотправители.

«Контейнерные перевозки – самый динамично развивающийся грузовой сегмент, в прошлом году он показал прирост почти 13%. Мы впервые перевезли более 5 млн контейнеров, преодолев важный психологический рубеж. Это – наше общее достижение. Только совместными усилиями участников транспортной цепочки можно достигнуть таких хороших результатов», – цитирует пресс-служба РЖД В.Михайлова.

В 2019 году ОАО «РЖД» выполнило все целевые показатели Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в части контейнерных перевозок. Практически на сутки уменьшены сроки доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении Европа – Западный Китай. Средняя скорость доставки транзитного контейнеропотока составила 1060 км в сутки (при плановом значении 931 км в сутки).

«На 2020 год поставлена амбициозная задача – довести объем транзитных перевозок до 750 тыс. контейнеров. При этом по перевозкам контейнеров, в целом, мы ставим себе задачу достичь цифры 6 млн единиц», – сказал В.Михайлов.

По словам заместителя генерального директора ОАО «РЖД» – начальника Центра фирменного транспортного обслуживания Алексея Шило, контейнерные перевозки имеют целый ряд тарифных преференций. Индексация ставок Прейскуранта на перевозки контейнеров проводилась меньшими темпами, чем для вагонных отправок. При перевозках на расстояние свыше 4 тыс. км действует скидка 53% от базового тарифа.

Кроме того, в рамках тарифного коридора устанавливаются специальные скидки на перевозки груженых универсальных контейнеров в составе контейнерных поездов.

В транзитном сообщении по основным транспортным коридорам тарифы установлены на минимально возможном уровне, скидка достигает 64%. Специальные тарифы на транзит контейнеров не менялись с 2011 года.

ОАО «РЖД» подготовлены предложения в ФАС по изменению тарификации для привлечения на железную дорогу контейнеров, не совпадающих параметрами с универсальными (нестандартные, специализированные, своп-контейнеры и т.п.).

По мнению А.Шило, дальнейшее увеличение объема контейнерных перевозок требует актуализации нормативно-правовой базы и снятия излишних административных барьеров.

«Необходимо существенно расширить возможности для грузоотправителей небольших партий контейнеропригодных грузов. С целью упрощения доступа к инфраструктуре проводится системная работа по открытию станций для грузовых операций с крупнотоннажными контейнерами. Сейчас на сети железных дорог открыто для работы с контейнерами 769 станций, в том числе в 2019 году открыто 86 станций. В планах на 2020 год – открытие еще около 60 станций», – сказал он.

По его словам, в декабре 2019 года вступили в силу новые правила перевозок скоропортящихся грузов, которые выровняли условия автомобильных и железнодорожных перевозок.

Минтрансом разработаны новые правила перевозок железнодорожным транспортом грузов в контейнерах, в которых, в частности, нет имеющегося в действующих с 2003 года правилах требования о том, что масса одного места груза в крупнотоннажном контейнере не должна превышать 1500 кг. Таким образом, выравниваются условия перевозок на железнодорожном и морском транспорте.

Также совместно с Минтрансом ведется работа по актуализации технических условий для размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах.

По словам А.Шило, повысить конкурентоспособность железной дороги при перевозках контейнеров позволило бы сокращение количества документов и перечня сведений, необходимых для оформления транзитных грузов, следующих в контейнерах, до объема информации, имеющейся в железнодорожной накладной.

Кроме того, для ускорения времени доставки на регулярных контейнерных маршрутах необходимо придать организованным поездам с транзитными грузами особый статус и установить жесткие временные нормативы для их обработки контрольными органами на межгосударственных пунктах пропуска – по аналогии с нормативами, действующими при работе с пассажирскими поездами.

«В настоящее время ОАО «РЖД» совместно с отраслевой наукой разрабатывает новую сетевую технологию работы с контейнерами. При решении этой задачи будут подробно расписаны функционально-технологические процессы контейнерных перевозок, планирования, маршрутизации, сортировки в пути следования. Приглашаем всех участников рынка к участию в этой работе», – отметил А.Шило.