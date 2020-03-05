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Железнодорожные контейнеры
05.03.2020

Железнодорожные контейнеры

    • Перевозка контейнеров по сети железных дорог России за январь-февраль этого года составила 863,7 тыс. TEU. Это на 15,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

    Перевозка только груженых контейнеров во всех видах сообщения за 2 месяца 2020 года выросла на 15,4% и составила 562 тыс. TEU.

    По данным ОАО «Российские железные дороги», самая высокая динамика отмечена в перевозках цветной руды и серного сырья – рост в 2,1 раза (до 2,2 тыс. TEU), а также химикатов и соды – плюс 39,1% (до 110,1 тыс. TEU). 

    Объем перевозок лесных грузов в контейнерах вырос на 7,9% (до 78,5 тыс. TEU), бумаги – на 10,1% (до 60 тыс. TEU).

    Выросла перевозка промышленных товаров – на 8,1% (до 51,3 тыс. TEU), метизов – на 5,6% (до 44,3 тыс. TEU), автомобилей и запчастей – на 8,5% (до 38 тыс. TEU), машин, станков и двигателей – на 16,9% (до 36,6 тыс. TEU), черных металлов – на 29,2% (до 27,2 тыс. TEU), цветных металлов – на 23% (до 20,1 тыс. TEU). Также рост объемов отмечается в перевозках остальных и сборных грузах – на 17,8% до 18,2 тыс. TEU, нефтяных грузов – на 18,1% до 14,4 тыс. TEU и металлоконструкций – на 9,3% до 2,1 тыс. TEU

    Снижение произошло в перевозках химических и минеральных удобрений – на 4,9% до 6,5 тыс. TEU и строительных грузов – на 3% до 14,7 тыс. TEU.

    В феврале этого года по сети РЖД во всех видах сообщения было перевезено 428,7 тыс. TEU, что на 17,8% больше, чем в феврале 2019 года. По сравнению с предыдущим месяцем – минус 1,4%.


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