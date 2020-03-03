Контейнерооборот Балтийского бассейна

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в январе 2020 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна вырос на 2% относительно показателя января прошлого года. Экспорт увеличился на 4%, импорт остался на уровне прошлого года.

Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в январе 2020 года соответствовала 48,3%.

Груженых контейнеров было обработано на 2% больше, чем в январе 2019 года. Из общего объема груженых 12,8% приходится на рефконтейнеры, 87,2% – на сухие. 45,5% груженых контейнеров прошли в экспорте, импортных – 54,5% – в импорте.

Перевалка порожних контейнеров снизилась на 7%.

В январе этого года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 88,7%, Калининград обработал 8,9%, Усть-Луга – 2,4%.