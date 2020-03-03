Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
контейнерооборот портов Балтийского бассейна
03.03.2020

Контейнерооборот Балтийского бассейна

    • Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в январе 2020 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна вырос на 2% относительно показателя января прошлого года. Экспорт увеличился на 4%, импорт остался на уровне прошлого года.

    Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в январе 2020 года соответствовала 48,3%.

    Груженых контейнеров было обработано на 2% больше, чем в январе 2019 года. Из общего объема груженых 12,8% приходится на рефконтейнеры, 87,2% – на сухие. 45,5% груженых контейнеров прошли в экспорте, импортных – 54,5% – в импорте.

    Перевалка порожних контейнеров снизилась на 7%.

    В январе этого года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 88,7%, Калининград обработал 8,9%, Усть-Луга – 2,4%.

    ПОРТСТАТ – облачный аналитический сервис, содержащий статистику контейнерооборота и грузооборота всех морских портов России и работающих в них стивидоров (контейнерные и грузовые терминалы), который доступен нашим подписчикам всегда и из любого места, где есть интернет, с любых устройств.

    Контейнерооборот Балтийского бассейна
    Контейнерооборот Балтийского бассейна

    Преимущества online сервиса ПОРТСТАТ:

    Контейнерооборот Балтийского бассейнаПолнота – статистика абсолютно всех морских портов и стивидоров РФ. История с  2015 года.

    Контейнерооборот Балтийского бассейнаИндикативность – незапаздывающий индикатор рынка морских перевозок вашего региона. Динамика последних месяцев.

    Контейнерооборот Балтийского бассейнаСкорость – моментальное визуальное получение данных в различных разрезах. Импорт/экспорт/каботаж/транзит/номенклатура грузов.

    Контейнерооборот Балтийского бассейнаДоступность 24/7 – программный сервис ПОРТСТАТ живет в облачном дата-центре и доступен всегда и везде и с любых устройств.

    Контейнерооборот Балтийского бассейнаНаглядность – графическая и картографическая визуализация данных. Экспорт данных.

    Контейнерооборот Балтийского бассейнаАктуальность – данные обновляются ежемесячно.

    Сервис ПОРТСТАТ доступен по подписке.

    Возможности online сервиса ПОРТСТАТ:

    • получать данные в любых необходимых вам разрезах, в том числе динамику контейнерооборота и грузооборота  по всем морским портам и стивидорам (контейнерным и грузовым терминалам) России в разрезе 20 номенклатурных групп, как за последние месяцы, так и за любой период с 2015г. 
    • с февраля 2017 года доступны данные по  груженым рефконтейнерам
    • строить любые рейтинги  стивидоров/портов не только по совокупному обороту, но и по отдельным показателям
    • интерактивная картография
    • сравнение операционных показатели любых двух стивидоров(морских терминалов)

    ПОРТСТАТ обновляется  ежемесячно. 

    В настоящее время в сервис ПОРТСТАТ загружены данные за январь 2020 года.

    Оформить подписку на ПОРТСТАТ


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.02.2020
    ONE вводит дополнительный сбор в связи с коронавирусом
    Из-за задержек на контейнерных терминалах Китая
    K LineMOLNYKONE
    0
    26.02.2020
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 8 2020
    На 8 неделе Азовский фрахтовый рынок показал признаки оживления. По данным логистической компании«Глогос Проект», в регионе серьезно сократилось количество спотового флота, что […]
    Только для подписчиков
    2020Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    17.02.2020
    Грузооборот российских портов в январе вырос на 1,7%
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в январе 2020 года вырос на 1,7% […]
    2020ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    13.02.2020
    Грузооборот портов Южного региона РФ
    Декабрь 2019
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотДекабрьПОРТСТАТ
    0
    20.01.2020
    Лидеры Финляндии
    Итоги 2019 года
    2019КонтейнерооборотФинляндия
    0
    13.02.2020
    HHLA в 2019 году выросла
    Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) опубликовала предварительные неаудированные финансовые и операционные показатели за 2019 год. Суммарный контейнерооборот […]
    2019HHLAКонтейнерооборотФинансы
    0
    12.02.2020
    Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
      Уважаемые подписчики, Обновлены данные по контейнерообороту российских портов за январь 2020 года — online сервис ПОРТСТАТ Контейнеры […]
    2020Январь
    0
    24.01.2020
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 3, 2020
    На 3 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize остались на […]
    Только для подписчиков
    2020БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    22.01.2020
    Baltic Dry обвалился
    Baltic Dry Index опустился до 9-месячного минимума. По данным Bloomberg, по состоянию на 21 января индикативный показатель, отражающий […]
    2020Baltic Dry Index
    0
    27.01.2020
    TOP-5 терминалов по обороту удобрений
    Итоги 2019 года
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    31.01.2020
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 4, 2020
    На 4 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились на […]
    Только для подписчиков
    2020БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    14.02.2020
    Контейнерооборот Таиланда
    Совокупный контейнерооборот Таиланда по итогам 2019 года составил 10,13 млн TEU. Это на 2,3% меньше уровня 2018 года. […]
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотТаиланд
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    03.03.2020 Определены возможности использования судов под иностранным флагом
    02.03.2020 Первый этап Tradelens с 1 марта
    21.02.2020 Вырастут ли тарифы на контейнерные ж/д перевозки из Китая?
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    31.01.2020 Бизнесу в Арктике дают преференции
    30.01.2020 Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
    Контейнерные перевозки Показать всё
    03.03.2020 Контейнерооборот Балтийского бассейна
    03.03.2020 Контейнерооборот портов Малайзии
    02.03.2020 Первый этап Tradelens с 1 марта
    02.03.2020 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2020
    28.02.2020 Контейнерооборот портов Испании
    28.02.2020 Безработные контейнеровозы
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ