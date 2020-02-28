Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 8, 2020
28.02.2020

Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 8, 2020

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?
    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе). Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews. Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли. Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь
    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.01.2020
    Обзор мирового рынка бункеровки. 5 неделя 2020
    На 5 неделе года цены на бункерное топливо снизились практически во всех исследуемых портах. В Пусане и Сингапуре […]
    Только для подписчиков
    2020Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    31.01.2020
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 4, 2020
    На 4 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились на […]
    Только для подписчиков
    2020БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    20.01.2020
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 3, 2020
    На 3 неделе года спотовые ставки на исследуемых трейдах показывали разноплановую динамику. Выросли ставки из Китая на порты […]
    2020ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    12.02.2020
    Сервис ПОРТСТАТ Грузы обновлен
    Уважаемые подписчики сервиса ПОРТСТАТ, Обновлены данные по грузообороту российских портов за январь 2020 года — online сервис ПОРТСТАТ […]
    2020Январь
    0
    05.02.2020
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 5 2020
    На 5 неделе ставки в Азовском море продолжили своё падение. Чрезвычайно низкая трейдинговая активность создавала неблагоприятные условия для […]
    Только для подписчиков
    2020Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    07.02.2020
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 5, 2020
    На 5 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились на […]
    Только для подписчиков
    2020БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    12.02.2020
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 6 2020
    Азовский фрахтовый рынок на 6 неделе продолжил свое снижение. По данным логистической компании«Глогос Проект», падение ставок фрахта по-прежнему продиктовано увеличением количества […]
    Только для подписчиков
    2020Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    22.01.2020
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 3 2020
    Рынок Азовского региона на 3 неделе продолжил испытывать на себе постпраздничное давление. Многие фрахтователи с трудом возвращаются из […]
    Только для подписчиков
    2020Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    19.02.2020
    Контейнерооборот лидеров
    В январе этого года контейнерооборот Шанхая составил порядка 3,61 млн TEU. Порт снизил объем обрабатываемых контейнеров по сравнению […]
    2020КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    17.02.2020
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2020
    После длительных китайских новогодних каникул, продленных из-за вспышки коронавируса, ставки из Китая на всех исследуемых трейдах снизились. Так, […]
    2020Фрахтовые ставки
    0
    20.01.2020
    Обзор мирового рынка бункеровки. 4 неделя 2020
    На 4 неделе года цены на бункерное топливо снизились практически во всех исследуемых портах. В Санкт-Петербурге цена на […]
    Только для подписчиков
    2020Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    28.02.2020
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 8, 2020
    На 8 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из российских и украинских портов Черного моря не изменились. […]
    Только для подписчиков
    2020Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    21.02.2020 Вырастут ли тарифы на контейнерные ж/д перевозки из Китая?
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    31.01.2020 Бизнесу в Арктике дают преференции
    30.01.2020 Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
    29.01.2020 Курировать транспорт будет вице-премьер А.Белоусов
    22.01.2020 Новый состав правительства РФ
    Контейнерные перевозки Показать всё
    28.02.2020 Контейнерооборот портов Испании
    28.02.2020 Безработные контейнеровозы
    27.02.2020 Контейнерооборот портов Италии
    26.02.2020 Контейнерооборот Украины
    25.02.2020 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    25.02.2020 Порты-мультимиллионеры
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ