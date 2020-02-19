Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 7 2020
19.02.2020

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 7 2020

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?
    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе). Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews. Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли. Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь
    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.01.2020
    Обзор мирового рынка бункеровки. 3 неделя 2020
    На 3 неделе года цены на бункерное топливо практически во всех исследуемых портах скорректировались вниз.  Так, в Роттердаме, […]
    Только для подписчиков
    2020Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    13.02.2020
    Грузооборот портов Южного региона РФ
    Декабрь 2019
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотДекабрьПОРТСТАТ
    0
    13.01.2020
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 2, 2020
    На прошлой неделе имело место снижение спотовых ставок практически на всех исследуемых трейдах. Рост ставок отмечен из Китая […]
    2020ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    17.02.2020
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2020
    После длительных китайских новогодних каникул, продленных из-за вспышки коронавируса, ставки из Китая на всех исследуемых трейдах снизились. Так, […]
    2020Фрахтовые ставки
    0
    20.01.2020
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 3, 2020
    На 3 неделе года спотовые ставки на исследуемых трейдах показывали разноплановую динамику. Выросли ставки из Китая на порты […]
    2020ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    06.02.2020
    Балтийская биржа запустила ежедневный индекс контейнерных перевозок
    Для 40-футовых контейнеров
    Балтийская биржаФрахтовые ставки
    0
    24.01.2020
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 3, 2020
    На 3 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из российских и украинских портов Черного моря показывают разноплановую […]
    Только для подписчиков
    2020Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    31.01.2020
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 4, 2020
    На 4 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из российских и украинских портов Черного моря не изменились. […]
    Только для подписчиков
    2020Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    05.02.2020
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 5 2020
    На 5 неделе ставки в Азовском море продолжили своё падение. Чрезвычайно низкая трейдинговая активность создавала неблагоприятные условия для […]
    Только для подписчиков
    2020Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    17.02.2020
    Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни
    Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Балтийской таможни по итогам первого месяца 2020 года составил порядка 2,6 млрд долларов. […]
    2020Балтийская таможняВнешняя торговля
    1
    12.02.2020
    Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
      Уважаемые подписчики, Обновлены данные по контейнерообороту российских портов за январь 2020 года — online сервис ПОРТСТАТ Контейнеры […]
    2020Январь
    0
    24.01.2020
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 3, 2020
    На 3 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize остались на […]
    Только для подписчиков
    2020БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    31.01.2020 Бизнесу в Арктике дают преференции
    30.01.2020 Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
    29.01.2020 Курировать транспорт будет вице-премьер А.Белоусов
    22.01.2020 Новый состав правительства РФ
    21.01.2020 Лоцманы негосударственных организаций обратились к инициаторам законопроекта о лоцманской деятельности
    Контейнерные перевозки Показать всё
    19.02.2020 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    19.02.2020 Контейнерооборот лидеров
    18.02.2020 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    18.02.2020 Контейнерооборот Гонконга
    17.02.2020 Контейнерооборот Ирана
    17.02.2020 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2020
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ