Лесной экспорт

Российский экспорт обработанных лесоматериалов по итогам 2019 года составил более 19,8 млн тонн — на 3% больше, чем за 2018 год. По данным ФТС РФ, в стоимостном выражении экспорт остался практически на уровне 2018 года (+0,1%) и составил 4,5 млрд долларов. В декабре этого года обработанных лесоматериалов вывезли порядка 1,6 млн тонн, что на 5,5% больше аналогично показателя 2018 года и на 7,9% больше итога предыдущего месяца. Доходы от экспорта обработанных лесоматериалов в декабре выросли по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на те же 5,5% (+10,4% к ноябрю 2019), до 365,4 млн долларов.

Необработанных лесоматериалов в 2019 году вывезли на 16,6% меньше, чем годом ранее — их объем составил 15,9 млн кубометров. Доходы от экспорта необработанных лесоматериалов снизились на четверть (-25,1%) до 1,1 млрд долларов. В декабре 2019 года экспорт необработанных лесоматериалов составил 1,9 млн кубометров (-9,1% к декабрю 2018 и +42,6% к ноябрю 2019). В стоимостном выражении их экспорт составил 127,4 млн долларов (-13,9% к декабрю 2018 и +44,6% к ноябрю 2019).

Клееной фанеры за 2019 год было экспортировано 2,8 млн кубометров, что на 2,5% больше, чем в 2018 году. Отметим, что по экспорту клееной фанеры Россия в последние годы вышла на второе место в мире, уступая только Китаю. Однако в денежном выражении ее экспорт упал на 15,8% — до порядка 1,14 млрд долларов. В декабре прошлого года экспорт фанеры составил порядка 226,2 тыс. кубометров — на 2,8% меньше аналогично показателя 2018 года, но на 3,4% выше уровня предыдущего месяца. Доходы от экспорта фанеры в декабре уменьшились по сравнению с декабрем 2018 года на 18,4%, но увеличились относительно ноября на 3,6%, до 88,5 млн долларов.

Поставки на мировой рынок российской древесной целлюлозы в 2019 году снизились относительно показателя 2018 года на 3,4% и составили 2,1 млн тонн. В деньгах экспорт целлюлозы упал существеннее, на 32,7% – до чуть более 1 млрд долларов. В декабре 2019 года экспорт целлюлозы составил 203,4 тыс. тонн (+2,1% к декабрю 2018 и +36,4% к ноябрю 2019). В стоимостном выражении ее экспорт составил 76,7 млн долларов (-47,1% к декабрю 2018 и +33,6% к ноябрю 2019).

Газетной бумаги за 2019 год отгрузили 1,25 млн тонн, что на 7,1% больше аналогичного показателя прошлого года. Отметим, что по экспорту газетной бумаги Россия прочно занимает второе место после Канады. В стоимостном выражении экспорт газетной бумаги, напротив, упал на 15,2%, составив 554 млн долларов. В декабре прошлого года газетной бумаги вывезли 108,6 тыс. тонн, что на 2,3% больше аналогичного показателя 2018 года, но на 4,9% меньше итога предыдущего месяца. Доходы от экспорта газетной бумаги в декабре снизились по сравнению с декабрем 2018 года на 31,9% и относительно ноября 2019 года на 6,2% до 40,8 млн долларов.