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MSC предупреждает о задержках в китайских портах
14.02.2020

MSC предупреждает о задержках в китайских портах

    • MSC предупреждает о проблемах, связанных с обработкой рефконтейнеров в китайских портах. «Меры предосторожности, связанные со вспышкой коронавируса, привели к загруженности китайских портов и, как следствие, к отсутствию свободных рефрозеток для выгрузки контейнеров, – говорится в официальном заявлении MSC. – Поэтому в случае, если в порту не будет возможности выгрузить рефконтейнеры, MSC оставляет за собой право поменять порт выгрузки на альтернативный в соответствии с пунктом 19 коносамента и условиями других перевозочных документов. Контейнеры будут находиться в альтернативном порту до тех пор, пока не появится возможность отправить их в указанный порт выгрузки».

    В случае, если ситуация не изменится, перевозчик может быть вынужден отказаться от рейса, в таком случае грузовладельцу будет сообщено, в каком порту он сможет забрать свой контейнер/контейнеры.

    Кроме того, MSC предупреждает о своем праве взимать дополнительную плату и сборы за понесенные расходы, в том числе хранение и простой. «Задержка вашего груза находится вне зоны контроля MSC, и MSC не несет ответственности за убытки или ущерб, вызванные задержкой. Мы принимаем меры по минимизации возможных сбоев», – сообщает MSC.


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