Контейнерооборот Гданьска превысил планку в 2 млн TEU – по итогам 2019 года оборот порта составил 2,073 млн TEU. Это на 6,4% больше, чем было обработано в 2018 году.

В декабре через причалы Гданьска прошло 175,6 тыс. TEU, что на 17,9% больше показателя предыдущего месяца, но на 1,7% ниже уровня декабря 2018 года.

Напомним, что в мае 2019 года сингапурский портовый оператор PSA International приобрел DCT Gdansk в партнерстве с Польским фондом национального благосостояния PFR и инвестиционным фондом IFM Investors.