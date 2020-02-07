Железнодорожные контейнеры

По итогам января 2020 перевозка контейнеров по сети железных дорог России составила 435 тыс. TEU. Это на 16,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе выросла по сравнению с предыдущим годом на 17,6% и составила 279,8 тыс. TEU.

По данным ОАО «Российские железные дороги», самая высокая динамика отмечена в перевозках цветной руды и серного сырья – плюс 80% (до 2,2 тыс. TEU), а также химикатов и соды – плюс 43,8% (до 54,9 тыс. TEU).

Объем перевозок лесных грузов в контейнерах вырос на 4,9% (до 35,9 тыс. TEU), бумаги – на 4,1% (до 30,1 тыс. TEU).

Увеличились также перевозки промышленных товаров – на 22,9% (до 29,8 тыс. TEU), метизов – на 18% (до 23,9 тыс. TEU), автомобилей и запчастей – на 14,9% (до 19,7 тыс. TEU), машин, станков и двигателей – на 20,6% (до 18,1 тыс. TEU), черных металлов – на 22,5% (до 13,7 тыс. TEU), цветных металлов – на 27,6% (до 10,3 тыс. TEU).

Также рост отмечается в перевозках остальных и сборных грузов – на 20,2% до 8,2 тыс. TEU, нефтяных грузов – на 14,2% до 6,6 тыс. TEU и металлоконструкций – на 35,3% до 1,1 тыс. TEU

Снижение произошло в перевозках химических и минеральных удобрений – на 7% до 3 тыс. TEU и строительных грузов – на 5,2% до 6 тыс. TEU.

Отметим, что по сравнению с показателем декабря прошлого года практически по всем категориям грузов в контейнерах динамика отрицательная. Выросли только перевозки промышленных товаров (+3,8%), химических и минеральных удобрений (+7,1%), бумаги (+2%) и цветных металлов (+2%).