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Бизнесу в Арктике дают преференции
31.01.2020

Бизнесу в Арктике дают преференции

    • Кабинет министров на заседании 30 января одобрил подготовленный министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с министерством финансов РФ и министерством энергетики РФ пакет законопроектов, предусматривающий льготы для инвесторов, планирующих реализовать на арктических территориях новые проекты, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

    «Законопроекты должны создать благоприятные условия для привлечения в Арктику инвестиций, для освоения уникальных месторождений, а соответственно для ускоренного развития Северного морского пути и, конечно, создания новых рабочих мест», – сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

    Законопроекты предусматривают для любой зарегистрированной в Арктике компании или предпринимателя, которые готовы реализовать новый инвестиционный проект или запустить новый вид экономической деятельности, а также вложить не менее 10 млн рублей в любую территорию Арктической зоны, получение статуса резидента, который дает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций.

    Подготовленные законопроекты, в частности, предусматривают расширение наиболее льготного режима налогообложения шельфа, ставка при добыче нефти на котором составит 5% и будет действовать 15 лет. «С учетом предложенных нами налоговых льгот – по оценкам Минэнерго – будут запущены минимум 5 проектов с инвестициями 1,77 трлн рублей», – уточнил глава Минвостокразвития Александр Козлов. Говоря о развитии производства сжиженного газа и газохимии, министр напомнил, что для существующих в Арктике проектов ключевым фактором успеха являются налоговые льготы на добычу газа для СПГ на Ямале и Гыдане, а именно нулевая ставка НДПИ в течение 12 лет.

    «Наши законопроекты предусматривают распространение данной льготы на всю Арктику, а также отрасль газохимии, которая в Арктике сегодня отсутствует. По оценке Минэнерго, эти преференции позволят запустить 3 проекта с инвестициями 2,9 трлн рублей», – пояснил А.Козлов.

    Глава Минвостокразвития отметил, что вся добыча нефти и газа в Арктике на сегодняшний день сконцентрирована в её западной части, а на востоке есть хороший ресурсный потенциал, но его освоение в текущих налоговых условиях непривлекательно, так как доходность от вложений ниже нуля. «Для таких проектов мы предусматриваем новую пятую категорию месторождений в рамках налога на дополнительный доход, что предполагает НДПИ 0% в течение первых 12 лет, начиная с 13 года по 17 год – поэтапный выход на полную ставку НДПИ. В результате получим запуск 3 новых крупных нефтяных месторождений с инвестициями порядка 10 трлн рублей», – сообщил министр.

    Законопроекты предусматривают поддержку не только добычных проектов. В частности, их принятие позволит поддерживать строительство портов, промышленных предприятий и многое другое. Для таких проектов предусматривается нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет. Кроме того, законопроекты предусматривают обнуление НДС на услуги по морским перевозкам экспортных грузов и их ледокольному сопровождению, что стимулирует использование Северного морского пути.

    Предусмотрен и ряд неналоговых преференций. Среди них – возможность создания на отдельных участках резидентов по аналогии с территориями опережающего развития и свободного порта Владивосток свободной таможенной зоны и круглосуточный режим работы пунктов пропуска. Также речь о предоставлении инвесторам земельных участков в упрощенном порядке, сокращении сроков и ограничении проверок в отношении инвесторов, защита их интересов инвесторов в суде.

    В итоге кабинет министров поддержал предложенный пакет законопроектов, в ближайшее время документы будут переданы для дальнейшего рассмотрения в Госдуму.


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