Самое большое воздушное судно в мире

Британская компания Hybrid Air Vehicles представила серийную версию гибридного летательного аппарата Airlander 10.

Разработка воздушного судна началась еще в начале 2000-х годов. Airlander представляет из себя нежесткий дирижабль, но относится к классу летательных аппаратов тяжелее воздуха. Он обладает характеристиками самолета и аэростата, используя аэродинамическую силу при подъеме и резервуар с гелием, находясь в воздухе. Оболочка аппарата, не считая прикрепленной внизу гондолы, выполнена из высокопрочных материалов – вектрана, кевлара и майлара.

Первые летные испытания судна прошли в 2012 году, и с тех пор было совершено еще шесть полетов, два из которых завершились авариями.

Новая версия Airlander 10 отличается от прототипа длиной – 98 метров против 92 у предыдущей версии. Также аппарат оснащен более габаритной гондолой, которая на 5% больше, чем у его предшественника (46 м х 6 м). Топливный бак разработчики перенесли из отсека в гондоле в корпус летательного аппарата. Сообщается, что у аппарата немного переработан корпус, что позволило улучшить его аэродинамические свойства.

Airlander изначально создавался для американской армии, однако проект свернули из-за недостатка финансирования. Британское правительство потратило на доработку около 3,7 млн долларов. В прошлом году в Hybrid Air Vehicles активизировали усилия по продаже аппарата для коммерческих клиентов, включая индустрию развлечений. На площадке в Бедфорде была установлена 15-метровая демонстрационная камера, демонстрирующая интерьер и конфигурацию VIP-отдела воздушного судна с такими опциями как панорамные окна и восемь спален с двуспальными кроватями.

Чтобы выйти на рынок «зеленого туризма», компания также сообщила, что совместно с Collins Aerospace работает над созданием электроэнергетической системы для замены четырех дизельных двигателей Thielert. В компании сообщают, что летные испытания аппарата начнутся уже в этом году, а первые поставки коммерческим клиентам предполагаются в 2024 году.

Airlander 10 называют самым большим воздушным судном в мире, и это справедливо для длины и объема действующих летательных аппаратов. Однако разработка Hybrid Air Vehicles значительно уступает немецким дирижаблям класса Гинденбург, имевшим длину 245 м и максимальный диаметр 41,2 м, а также нежесткому дирижаблю ZPG-3W, который использовали ВМС США в 50-х годах прошлого века. ZPG-3W имел длину 123 м.

По материалам National Geographic Россия