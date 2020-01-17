Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Безработные контейнеровозы
17.01.2020

Безработные контейнеровозы


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?
    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе). Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews. Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли. Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь
    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.01.2020
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 2, 2020
    На прошлой неделе имело место снижение спотовых ставок практически на всех исследуемых трейдах. Рост ставок отмечен из Китая […]
    2020ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    10.01.2020
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 23 декабря 2019 года суммарная вместимость поставленных на прикол контейнеровозов снизилась на 15,5 тыс. TEU […]
    Только для подписчиков
    2019Безработные контейнеровозы
    0
    13.01.2020
    Обзор мирового рынка бункеровки. 3 неделя 2020
    На 3 неделе года цены на бункерное топливо практически во всех исследуемых портах скорректировались вниз.  Так, в Роттердаме, […]
    Только для подписчиков
    2020Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    17.01.2020 Правительство РФ выделило 127 млрд на ледокол «Лидер»
    16.01.2020 Правительство РФ ушло в отставку
    27.12.2019 В России хотят создать единую государственную лоцманскую службу
    13.12.2019 Субсидии на строительство крупнотоннажных судов
    11.12.2019 ТОР «Камчатка» расширили под СПГ-проект «Новатэка»
    10.12.2019 Критерии риска
    Контейнерные перевозки Показать всё
    17.01.2020 Контейнерооборот лидеров
    17.01.2020 Безработные контейнеровозы
    16.01.2020 Контейнерооборот Гонконга
    15.01.2020 Контейнерооборот российских портов в декабре 2019 увеличился на 2,2%
    15.01.2020 Прибалтика в TEU
    14.01.2020 Top-25 контейнерных линий
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ