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Контейнерооборот российских портов в декабре 2019 увеличился на 2,2%
15.01.2020

Контейнерооборот российских портов в декабре 2019 увеличился на 2,2%


    • Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в декабре 2019 года вырос в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 2,2%.

    При этом объем перевалки импортных контейнеров снизился на 3,3%, каботажных и экспортных, напротив, увеличился на 8% и 5,9% соответственно. Транзитный контейнеропоток остался практически на уровне аналогичного показателя 2018 года (-0,6%).

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    • помесячная динамика контейнеро/грузооборота порта или терминала в деталях
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    Наибольший объем контейнерооборота пришелся на порты Балтийского бассейна – 202,7 тыс. TEU (-2,3%).

    На втором месте – порты Дальневосточного бассейна. В декабре 2019 года они перевалили 160,4 тыс. TEU (+9,3%).

    Объем перевалки контейнеров портами Азово-Черноморского бассейна увеличился на 0,4% до 89,7 тыс. TEU.

    Контейнерооборот портов Арктического бассейна в декабре 2019 года составил 15,5 тыс. TEU (+5,5%).

    Порты Каспийского бассейна обработали 169 TEU, на 11,5% меньше, чем за аналогичный месяц 2018 года.

    Подробности – в инфографике ниже.

    А совсем детальные подробности, а также возможность выстраивать свою собственную инфографику и анализировать статистические данные всех портов и терминалов России – в нашем онлайн-сервисе ПОРТСТАТ.

    контейнерооборот портов РФ декабрь 2019-01

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