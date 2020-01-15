Контейнерооборот российских портов в декабре 2019 увеличился на 2,2%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в декабре 2019 года вырос в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 2,2%.
При этом объем перевалки импортных контейнеров снизился на 3,3%, каботажных и экспортных, напротив, увеличился на 8% и 5,9% соответственно. Транзитный контейнеропоток остался практически на уровне аналогичного показателя 2018 года (-0,6%).
Наибольший объем контейнерооборота пришелся на порты Балтийского бассейна – 202,7 тыс. TEU (-2,3%).
На втором месте – порты Дальневосточного бассейна. В декабре 2019 года они перевалили 160,4 тыс. TEU (+9,3%).
Объем перевалки контейнеров портами Азово-Черноморского бассейна увеличился на 0,4% до 89,7 тыс. TEU.
Контейнерооборот портов Арктического бассейна в декабре 2019 года составил 15,5 тыс. TEU (+5,5%).
Порты Каспийского бассейна обработали 169 TEU, на 11,5% меньше, чем за аналогичный месяц 2018 года.
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