По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-ноябрь 2019 года импорт рыбы в Россию составил 402,4 тыс. тонн (+4,4%) в физическом выражении и 1,3 млрд долларов (-4%) в деньгах.

БОльшая часть поставок приходится на мороженую рыбу. По итогам 11 месяцев 2019 года ее ввоз увеличился на 6,8% до 287,9 тыс. тонн. В денежном выражении импорт, напротив, снизился на 1,7% и составил 693,4 млн долларов. При этом ассортиментный ряд продукции в основном представлен лососевыми, скумбрией и сельдью. В 2019 году в Россию завозилась замороженная рыба, произведенная в 32 странах.

Ввоз свежей и охлажденной рыбы сократился в денежном выражении на 19,8% до 196,9 млн долларов, в физическом выражении произошло снижение на 9% до 29,5 тыс. тонн. Подавляющую долю поставок свежей и охлажденной рыбы составляют лососевые, морской волк и аурата (в магазинах он называется сибас). Свежая и охлажденная рыба импортируется в Россию из 15 стран.

Поставки живой рыбы в Россию значительно увеличились. За 11 месяцев 2019 года импорт живой рыбы составил 1,3 тыс. тонн (+62,5%) на сумму 21,1 млн долларов (+52,9%). В ассортименте преобладают лососевые, карп и осетровые. Большая часть продукции поставляется из Норвегии и Беларуси.

В январе-ноябре 2019 года в Россию завозилась рыба из 45 стран. Основными странами-поставщиками были Чили, Фарерские острова и Китай.

Импорт из Чили в физическом выражении сократился на 14,4% до 52,3 тыс. тонн, в денежном выражении – на 19,9% до 340,6 млн долларов. БОльшая часть поставок в Россию из этой страны приходилась на замороженного лосося.

Ввоз рыбы с Фарерских островов составил 131,9 тыс. тонн (+9,6%) в физическом выражении и 266,2 млн долларов (-11,9%) в деньгах. По большей части это были мороженын скумбрия и сельдь, а также свежий и охлажденный лосось.

Из Китая было импортировано 77 тыс. тонн рыбы (+43,9%) на 174,3 млн долларов (+26,7%).