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Klaipedos Nafta взяла кредит
27.12.2019

Klaipedos Nafta взяла кредит


    • Литовский оператор СПГ и нефтяного терминалов AB Klaipedos Nafta и инвестиционный банк Nordic Investment Bank подписали кредитное соглашение на сумму 134,1 млн евро для оптимизации расходов на терминал СПГ.

    По информации Klaipedos Nafta, кредит со сроком погашения 25 лет будет направлен на финансирование арендной платы за плавучую регазификационную установку (FSRU) «Independence».

    В настоящее время установка, использующаяся для импорта СПГ в Литву, арендуется у норвежской Höegh LNG на основании десятилетнего договора, срок которого истекает в 2024 году. После решения литовского правительства обеспечить долгосрочный импорт СПГ в страну правление Klaipedos Nafta приняло принципиальное решение к 2024 году выкупить плавучую регазификационную установку, либо рассмотреть вариант приобретения другой FSRU. Окончательное решение должно быть принято к концу 2022 года.

    По мнению аналитиков, востребованность литовского терминала выросла благодаря низким ценам на газ и совпала с запуском завода по производству среднетоннажного СПГ «Криогаз Высоцк».  Клиентами российского проекта выступают крупнейшие потребители Литвы — госэнергокомпания Lietuvos energijos tiekimas и крупнейший производитель азотных удобрений в Прибалтике концерн Achema.

    Так, по данным Klaipedos nafta, в ноябре на терминал СПГ доставили 257 млн кубометров газа, а в декабре планируется принять 209 млн кубометров. 92% всех поставок в последние месяцы года — сжиженный газ из Норвегии, остальные объемы — из России.

     


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