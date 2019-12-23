Витино перезапустят с помощью ГТЛК

Бизнесмен Кенес Ракишев, которому через подконтрольный «БТА банк» принадлежит порт Витино в Мурманской области, подтвердил информацию, что его партнером в перезапуске незамерзающего морского инфраструктурного объекта станет Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).

Как сообщили SeaNews в пресс-службе К.Ракишева, госкомпания войдет в состав акционеров порта через созданное для этого проекта ООО «ГТЛК-Витино». Уже достигнута договоренность с крупным грузополучателем о перевалке 4 млн тонн нефтепродуктов в год. Витино станет пилотным проектом программы управления инфраструктурными объектами, которую запускает ГТЛК.

Напомним, летом этого года представители компании К.Ракишева проинформировали государственную Администрацию морских портов Западной Арктики о намерении возобновить перевалку нефтяных грузов через Витино.

По словам К.Ракишева, уже ведутся работы, необходимые для подготовки порта к перезапуску, в том числе связанные с получением лицензий и других разрешительных документов на осуществление портовой деятельности.

«Интерес ГТЛК к порту Витино говорит о том, что предложенная нами модель совместного развития порта находит отклик не только у грузополучателей, но и крупнейших игроков рынка», – отметил К.Ракишев.

Ранее Витино использовался для экспорта нефти и нефтепродуктов, поступающих по железной дороге. Порт имеет железнодорожное сообщение с Мурманском и Санкт-Петербургом.