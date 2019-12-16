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DFDS купил логистическую Huisman Group
16.12.2019

DFDS купил логистическую Huisman Group


    • DFDS приобрела 100% акций голландской логистической компании Huisman Group.

    Huisman Group специализируется на доставке сборных грузов и контрактной логистике между континентальной Европой, Великобританией и Ирландией. Компания имеет складскую инфраструктуру и перегрузочные терминалы в Вейхене (Нидерланды) и Корби (Англия). Парк компании составляет 55 трейлеров и 50 большегрузов, штат – более 100 сотрудников, годовая выручка – 23 млн евро.

    Как отмечают в DFDS, сделка не окажет существенного влияния на финансовые показатели компании в 2019 году.


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