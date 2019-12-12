Один на вход, один на выход

Сегодня в 7 утра завершилась операция по постановке к причалу атомного арктического контейнеровоза «Севморпуть», пришедшего в Петербург на ремонт. Судно вышло из Мурманска 5 декабря и вчера вечером подошло к приемному бую. Его буксировку в порт обеспечивало ООО «Балтийский флот», задействованы были пять буксиров, рассказали SeaNews в компании.

Сейчас «Севморпуть» находится у 2-3 причалов порта, оттуда его отведут на Канонерский завод – он располагает самым большим на Северо-Западе доком, единственным, который в состоянии принять судно таких размерений. Длина лихтеровоза составляет 260,2 м, ширина – 32,2 м, высота борта – 18,3 м, осадка на вход – 8,5 м, максимальный надводный габарит – 49 м.

Сразу после швартовки «Севморпути» буксиры «Балтийского флота» отправились выполнять следующую задачу – вывод на ходовые испытания атомного ледокола «Арктика», построенного на «Балтийском заводе». Судно проекта 22220 имеет длину 173,3 м, ширину 34 м, осадку 10,5 м (минимальная рабочая осадка – 8,5 м), это универсальный ледокол, предназначенный круглогодичной эксплуатации в западном районе Арктики, его основные функции –проводка судов, буксировка плавучих сооружений, а также участие в спасательных работах.

В буксировке «Арктики» также задействованы пять буксиров «Балтийского флота», самые мощные в порту. Ходовые испытания продлятся два дня, в течение этого времени два буксира компании будут находиться вместе с ним, обеспечивая безопасность операций, после чего к ним присоединятся другие три и все вместе они поведут ледокол обратно в Петербург.

Проводка судов таких размерений с ядерной энергетической установкой – это ювелирная работа, подчеркнули в «Балтийском флоте». Прежде чем к ней приступить, судоводители буксиров компании прошли инструктаж в службе капитана порта, отработали заход в порт на тренажере в Крыловском государственном научном центре и получили допуск к работе с судами, имеющими ядерную энергетическую установку.

Обратно заводить в порт «Арктику» планируется через два дня, по окончании ходовых испытаний, в ходе которых будут протестированы все системы судна. «Севморпуть» после докования вернется обратно в Мурманск. Заказчиком буксировки в обоих случаях выступает «Росатомфлот», являющийся оператором атомного ледокольного флота.

Кстати, на время входа и выход подобных судов в порт и из порта движение других судов в порту временно приостанавливается.

Фото: Росатомфлот