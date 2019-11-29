В ММТП ошвартовался новый балкер «Vitus Bering»

В Мурманском морском торговом порту ошвартовалось новое судно «Vitus Bering». Балкер прибыл к причалам АО «ММТП» сразу после окончания строительства на судоверфи. Здесь он возьмет на борт свой первый груз и совершит первый рейс в грузу, сообщает пресс-служба порта.

«Vitus Bering» строился в Китае. Длина судна составляет 250 метров, а ширина – 43 метра, что соответствует классу PostPanamax, ледовый класс – ARC 5, что позволяет судну работать в ледовых условиях.

С китайской судоверфи до причалов Мурманского морского торгового порта теплоход шел по трассе Северного морского пути и уже успел себя проверить в тяжелых условиях Арктики.

«Судно достаточно маневренное и прекрасно чувствует себя во льдах. При этом в западной части Моря Лаптевых нам все же потребовалась помощь ледокола Ямал, который обеспечил нам и еще нескольким научным судам проводку в тяжелой ледовой обстановке», – отметил капитан судна «Vitus Bering» Александр Мосияш.

В настоящий момент судно стоит под погрузкой в ММТП. Портовики загрузят на борт порядка 93 500 тонн груза, после чего судно отправится в свой первый рейс в Амстердам.