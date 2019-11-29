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В ММТП ошвартовался новый балкер «Vitus Bering»
29.11.2019

В ММТП ошвартовался новый балкер «Vitus Bering»


    • В Мурманском морском торговом порту ошвартовалось новое судно «Vitus Bering». Балкер прибыл к причалам АО «ММТП» сразу после окончания строительства на судоверфи. Здесь он возьмет на борт свой первый груз и совершит первый рейс в грузу, сообщает пресс-служба порта.

    «Vitus Bering» строился в Китае. Длина судна составляет 250 метров, а ширина – 43 метра, что соответствует классу PostPanamax, ледовый класс – ARC 5, что позволяет судну работать в ледовых условиях.

    С китайской судоверфи до причалов Мурманского морского торгового порта теплоход шел по трассе Северного морского пути и уже успел себя проверить в тяжелых условиях Арктики.

    «Судно достаточно маневренное и прекрасно чувствует себя во льдах. При этом в западной части Моря Лаптевых нам все же потребовалась помощь ледокола Ямал, который обеспечил нам и еще нескольким научным судам проводку в тяжелой ледовой обстановке», – отметил капитан судна «Vitus Bering» Александр Мосияш.

    В настоящий момент судно стоит под погрузкой в ММТП. Портовики загрузят на борт порядка 93 500 тонн груза, после чего судно отправится в свой первый рейс в Амстердам.


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