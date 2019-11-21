Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Сохраним Музей логистики
21.11.2019

Сохраним Музей логистики


    • В связи с финансовыми трудностями, единственному в своем роде Музею логистики грозит закрытие на неопределенный срок. Мы публикуем обращение создателя и бессменного руководителя музея Максима Максимова и надеемся, что найдутся неравнодушные люди, которые помогут проекту словом или делом, советом или деньгами.

    Обращение генерального директора Музея логистики в связи с закрытием музея на неопределенный срок

    Дорогие друзья!

    Ровно через месяц, 17 декабря 2019 года Музею логистики исполнится 8 лет. Именно в этот день в 2011 году музей открыл свои двери перед первыми посетителями. Тогда наш музей представлял собой небольшую комнату с несколькими полупустыми витринами, но с огромной энергией, потенциалом и желанием развиваться, вырасти, чтобы стать настоящим Музеем. И нам удалось осуществить эту мечту!

    Сохраним Музей логистикиПять лет спустя, в тот же день 17 декабря, но уже 2016 года, музей вновь открыл свои двери для наших гостей в собственном здании, построенном из морских контейнеров, на берегу залива, напротив морского порта. И на протяжении этих трех лет Музей логистики являлся образцом успешности и вдохновением для многих других музеев нашей страны. В 2017 году наш музей был признан лучшим реализованным проектом конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире». В 2018 году музей стал победителем конкурса профессионального мастерства «Музейный флагман». Мы являемся ежегодными участниками различных музейных фестивалей — «Детские дни в Петербурге», «Большая регата», «Ночь музеев», …

    Но, к сожалению, сегодня для нашего музея настали сложные времена. Так сложились обстоятельства, что музей постепенно потерял поддержку и без того немногочисленных логистических компаний, которые оказывали материальную помощь музею в оплате аренды земли и строительства второй очереди здания музея. А, кроме того, арендодатели по ряду причин не могут более предоставлять нам в аренду участок земли, на котором сейчас расположен музей. Несколько последних месяцев музей пытается существовать на собственные средства, но их явно недостаточно для нормального функционирования музея.

    Мы могли бы переехать на другое место, так как основой музейного здания являются морские контейнеры. Но для этого нам, во-первых, нужен новый участок земли, а найти его в Санкт-Петербурге достаточно сложно. А, во-вторых, на переезд (демонтаж/монтаж/транспортировка) все равно требуются значительные материальные средства, которых у музея попросту нет.

    И если за ближайший месяц не произойдет чуда, на которое мы, конечно, очень надеемся, то нам остается принять единственно возможное решение — законсервировать (насколько это возможно) часть экспозиции музея и закрыть музей на неопределенный срок.

    В связи с этим я обращаюсь ко всем неравнодушным, к нашим друзьям, к нашим посетителям и подписчикам, к представителям логистических и производственных компаний, к каждому, кто мог бы чем-нибудь нам помочь в сложившейся ситуации, чтобы сохранить Музей логистики. Мы готовы принять от вас любую помощь, советом или действием, чтобы сохранить в Санкт-Петербурге, логистической и культурной столице нашей Родины, единственный в стране — Музей логистики.

    Заранее всех благодарю!

    С уважением, Максим Максимов
    Генеральный директор Музея логистики

    Тел.: (812) 944-90-09

    E-mail: info@logistics-museum.ru


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.03.2019
    Костюмы для железных дорожников
    Картинки с выставки, которая длилась всего один день
    Железная дорогаИсторияМузей
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    21.11.2019 Проекты ранжированы, «лист ожидания» утвержден
    30.10.2019 Третья сторона в трансграничном электронном документообороте
    29.10.2019 «Совкомфлот», ОСК и «Новатэк» вошли в рабочие группы по «регуляторной гильотине»
    29.10.2019 Д.Медведев утвердил Стратегию развития судостроительной промышленности
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    Контейнерные перевозки Показать всё
    21.11.2019 Гамбург увеличил контейнерооборот
    21.11.2019 Ставки ниже, прибыль выше
    20.11.2019 Контейнерооборот российских портов в октябре 2019 увеличился на 4,9%
    20.11.2019 Контейнерооборот Таиланда
    19.11.2019 Global Ports подписался с «ТрансКонтейнером»
    19.11.2019 Контейнерооборот портов Испании
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ