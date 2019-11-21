Сохраним Музей логистики

В связи с финансовыми трудностями, единственному в своем роде Музею логистики грозит закрытие на неопределенный срок. Мы публикуем обращение создателя и бессменного руководителя музея Максима Максимова и надеемся, что найдутся неравнодушные люди, которые помогут проекту словом или делом, советом или деньгами.

Обращение генерального директора Музея логистики в связи с закрытием музея на неопределенный срок

Дорогие друзья!

Ровно через месяц, 17 декабря 2019 года Музею логистики исполнится 8 лет. Именно в этот день в 2011 году музей открыл свои двери перед первыми посетителями. Тогда наш музей представлял собой небольшую комнату с несколькими полупустыми витринами, но с огромной энергией, потенциалом и желанием развиваться, вырасти, чтобы стать настоящим Музеем. И нам удалось осуществить эту мечту!

Пять лет спустя, в тот же день 17 декабря, но уже 2016 года, музей вновь открыл свои двери для наших гостей в собственном здании, построенном из морских контейнеров, на берегу залива, напротив морского порта. И на протяжении этих трех лет Музей логистики являлся образцом успешности и вдохновением для многих других музеев нашей страны. В 2017 году наш музей был признан лучшим реализованным проектом конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире». В 2018 году музей стал победителем конкурса профессионального мастерства «Музейный флагман». Мы являемся ежегодными участниками различных музейных фестивалей — «Детские дни в Петербурге», «Большая регата», «Ночь музеев», …

Но, к сожалению, сегодня для нашего музея настали сложные времена. Так сложились обстоятельства, что музей постепенно потерял поддержку и без того немногочисленных логистических компаний, которые оказывали материальную помощь музею в оплате аренды земли и строительства второй очереди здания музея. А, кроме того, арендодатели по ряду причин не могут более предоставлять нам в аренду участок земли, на котором сейчас расположен музей. Несколько последних месяцев музей пытается существовать на собственные средства, но их явно недостаточно для нормального функционирования музея.

Мы могли бы переехать на другое место, так как основой музейного здания являются морские контейнеры. Но для этого нам, во-первых, нужен новый участок земли, а найти его в Санкт-Петербурге достаточно сложно. А, во-вторых, на переезд (демонтаж/монтаж/транспортировка) все равно требуются значительные материальные средства, которых у музея попросту нет.

И если за ближайший месяц не произойдет чуда, на которое мы, конечно, очень надеемся, то нам остается принять единственно возможное решение — законсервировать (насколько это возможно) часть экспозиции музея и закрыть музей на неопределенный срок.

В связи с этим я обращаюсь ко всем неравнодушным, к нашим друзьям, к нашим посетителям и подписчикам, к представителям логистических и производственных компаний, к каждому, кто мог бы чем-нибудь нам помочь в сложившейся ситуации, чтобы сохранить Музей логистики. Мы готовы принять от вас любую помощь, советом или действием, чтобы сохранить в Санкт-Петербурге, логистической и культурной столице нашей Родины, единственный в стране — Музей логистики.

Заранее всех благодарю!

С уважением, Максим Максимов

Генеральный директор Музея логистики

Тел.: (812) 944-90-09

E-mail: info@logistics-museum.ru