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План развития Севморпути внесен в правительство
19.11.2019

План развития Севморпути внесен в правительство


    • Госкорпорация «Росатом» совместно с Минвостокразвития завершила работу над проектом развития Северного морского пути до 2035 года и внесла его в правительство РФ, сообщает ТАСС. Напомним, в декабре 2018 года Госдума приняла закон о наделении «Росатома» полномочиями по развитию СМП. Согласно документу, «Росатом» будет определять подведомственное предприятие, уполномоченное согласовывать разрешение на плавание судов в акватории Севморпути. Кроме того, госкорпорация от имени РФ будет заключать концессионные соглашения в отношении объектов инфраструктуры морских портов, расположенных на побережье акватории СМП, проектировать и строить здания.

    Отметим, федеральный проект «Северный морской путь», целью которого является развитие СМП и увеличение грузопотока по нему до 80 млн тонн в 2024 году, включает в себя комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, разработанный в соответствии с Указом Президента от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

    По данным дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом», по состоянию на 15 ноября объем перевозок грузов в акватории СМП превысил 26 млн тонн. В соответствии с паспортом федерального проекта «Северный морской путь» этот показатель достигнут досрочно. Объем перевозок грузов в акватории СМП за сопоставимый период 2018 года составил 15,9 млн тонн.

    Основной прирост грузопотока произошел за счёт проекта «Ямал СПГ», созданного на базе Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. Также произошло увеличение грузопотока нефти с Арктического отгрузочного нефтяного терминала Новопортовского месторождения «Ворота Арктики». Транзит по СМП увеличился более чем на 205 тыс. тонн, или на 29,5% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

    Напомним, ранее «Новатэк» сообщал о результатах третьего квартала 2019 года – 15 танкерных партий СПГ, произведенных на проекте «Ямал СПГ», были направлены в страны Азиатско-Тихоокеанского региона напрямую через Северный морской путь в восточном направлении. По итогам 2019 года компания планирует увеличить объем поставок по СМП на азиатский рынок более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом.

    В 2018 году грузооборот по СМП составил более 20 млн тонн. В 2016 году грузоперевозки по СМП достигли 7,5 млн тонн, впервые превысив показатели, достигнутые в СССР, когда в 1987 году по СМП было перевезено 6,7 млн тонн, отмечают в дирекции СМП.

     


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