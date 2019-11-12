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6% объема, 6% выручки
12.11.2019

6% объема, 6% выручки


    • По итогам 9 месяцев 2019 года на долю продукции Hi-Tech приходится 6% всего объема перевозок AsstrA-Associated Traffic AG, сообщили SeaNews в компании. Такую же долю занимает эта категория грузов и в выручке компании.

    Выручка AsstrA от перевозок электроники и бытовой техники в январе-сентябре составила 12,8 млн евро, объем перевозок – 185 тыс. тонн. Всего было обработано 7 тыс. заказов на перевозки таких грузов, на 13% больше, нежели за аналогичный период 2018 года. До конца года планируется обработать 12 тысяч заказов.

    AsstrA перевозит продукцию Hi-Tech по 200 маршрутам по всему миру. В глобальном масштабе ведущими направлениями с точки зрения объема стали Румыния – Польша (1233 перевозки), Польша – Италия (969) и Польша – Великобритания (548).

    В Россию в 2019 году продукция Hi-Tech импортировалась из Словакии (272 перевозки), Польши (218) и Италии (198). Экспорт из России осуществлялся преимущественно в Казахстан (384 перевозки), Беларусь (243) и Молдавию (165).

    Наибольший объем электроники и бытовой техники AsstrA перевозит с помощью автомобильного транспорта – 80%. Морем доставляется 10% продукции, по железной дорогое – 6%, авиатранспортом – 4%.

    С точки зрения номенклатуры наибольшая доля перевозок продукции Hi-Tech приходится части и принадлежности машин для обработки информации – 24%; телевизоры, мониторы и проекторы – 20%; насосы воздушные или вакуумные, компрессоры и вентиляторы – 10%.

    Пул клиентов AsstrA в сегменте производителей и ритейлеров бытовой техники и электроники в Европе и странах СНГ превышает 50 компаний, в 2019 году в него вошли Philips, Hisense, Panasonic и Xerox.

    «К перевозкам электроники и бытовой техники предъявляются жесткие требования безопасности. Так, например, отслеживание грузов в режиме онлайн на пути следования грузов – одно из основных и обязательных условий со стороны производителей электроники, – отмечает руководитель подразделения AsstrA Hi-Tech Logistics Дарья Решетняк. – Для соблюдения норм команда AsstrA перестроила внутреннюю работу и внедрила систему информационной безопасности AsstrA Visibility».


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