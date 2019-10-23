Ямальские газовозы Teekay не под санкциями

ПAO «Новатэк» сообщило, что проект «Ямал СПГ» получил уведомление от TC LNG Shipping L.L.C., компании-владельца и оператора СПГ-танкеров ледового класса Arc7, что она более не является блокированной персоной (“Blocked Person”) в соответствии с правилами Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

TC LNG, совместное предприятие Teekay LNG и China LNG Shipping (Holdings) Limited, владеет СПГ-танкерами ледового класса Arc7, которые продолжают осуществлять перевозку СПГ для проекта «Ямал СПГ» в нормальном режиме, говорится в сообщении «Новатэка».

Напомним, ранее Управление по контролю за иностранными активами министерства за предполагаемое нарушение санкций, введенных в отношении Ирана, включило в список особых лиц две дочерние компании COSCO – COSCO Shipping Tanker (Dalian) Co. и COSCO Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co. COSCO Shipping Tanker (Dalian), в свою очередь, владеет 50% в China LNG Shipping (Holdings) Limited (CLNG), а CLNG является партнером Teekay в СП, которому принадлежат четыре занятых на проекте «Ямал СПГ» газовоза. Это означало, что под определение «заблокированного лица» может попасть и ямальское СП.