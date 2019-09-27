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COSCO попало под американские санкции
27.09.2019

COSCO попало под американские санкции


    • США ввели санкции против шести китайских компаний, замеченных в связях с Ираном. Под раздачу попали две дочерние структуры COSCO Shipping Corporation – COSCO Shipping Tanker Dalian и COSCO Shipping Tanker Dalian Seaman and Ship Management. Кроме того, санкции введены против Kunlun Holding, Kunlun Shipping, Pegasus 88 и трейдера China Concord Petroleumi.

    Китай является одним из крупнейших импортеров иранской нефти. В прошлом году Штаты милостиво позволили КНР и еще нескольким странам – Индии, Японии, Южной Корее и Турции – продолжать покупать нефть у опального Ирана. В этом году эти исключительные условия были отменены.

    По информации Splash24/7, трейдеры вынуждены разрывать уже заключенные контракты и срочно искать другие суда для тех грузов, которые должны были бы перевозить китайские танкерные операторы, в результате спотовые ставки на танкера VLCC в пятницу выросли более чем на 25%.

    COSCO Shipping Energy Transportation, один из крупнейших танкерных операторов, временно приостановил торговлю своими акциями на Гонконгской и Шанхайской биржах.

    Тем временем грузовладельцы пребывают в недоумении – что будет с грузами, которые уже успели загрузить на суда попавших под санкции перевозчиков.

    Фото: Shipspotting


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