COSCO попало под американские санкции

США ввели санкции против шести китайских компаний, замеченных в связях с Ираном. Под раздачу попали две дочерние структуры COSCO Shipping Corporation – COSCO Shipping Tanker Dalian и COSCO Shipping Tanker Dalian Seaman and Ship Management. Кроме того, санкции введены против Kunlun Holding, Kunlun Shipping, Pegasus 88 и трейдера China Concord Petroleumi.

Китай является одним из крупнейших импортеров иранской нефти. В прошлом году Штаты милостиво позволили КНР и еще нескольким странам – Индии, Японии, Южной Корее и Турции – продолжать покупать нефть у опального Ирана. В этом году эти исключительные условия были отменены.

По информации Splash24/7, трейдеры вынуждены разрывать уже заключенные контракты и срочно искать другие суда для тех грузов, которые должны были бы перевозить китайские танкерные операторы, в результате спотовые ставки на танкера VLCC в пятницу выросли более чем на 25%.

COSCO Shipping Energy Transportation, один из крупнейших танкерных операторов, временно приостановил торговлю своими акциями на Гонконгской и Шанхайской биржах.

Тем временем грузовладельцы пребывают в недоумении – что будет с грузами, которые уже успели загрузить на суда попавших под санкции перевозчиков.

Фото: Shipspotting