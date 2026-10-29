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Besteq engineering рыба хранение
29.10.2026

Цифровой двойник для холодильного комплекса

    • Сбер и экосистема сервисов для оптовой торговли рыбой онлайн FishStat намерены создать цифровой двойник промышленного холодильника для управления поставками рыбы. Как сообщает пресс-служба банка, цифровое решение было представлено на V ежегодной конференции Сбера по цифровой трансформации бизнеса SberPro Tech 2026.

    Совместный проект призван обеспечить хранение, обработку и реализацию водных биоресурсов через платформу FishStat. «Промышленный холодильник — это не просто склад, а ключевой узел товарной и информационной цепочки поставок рыбы. Через него проходят приёмка продукции, размещение по камерам хранения, контроль условий и сроков хранения, внутрискладские перемещения, подготовка партий и отгрузка покупателям. Динамическая цифровая модель будет синхронизирована с реальными складскими процессами», – пояснили в Себере.

    Цифровой двойник сможет отслеживать полный жизненный цикл товарной партии: от приёмки и размещения по камерам до контроля температуры, сроков хранения и отгрузки покупателям. Система будет в реальном времени отображать загрузку мощностей, местонахождение каждой партии и доступность продукции для реализации. Это поможет перейти от разрозненного учёта и ручного сопоставления информации к сквозному управлению поставками.

    «Цифровизация открывает новые возможности для рыбного бизнеса. Эта сфера связана со сложной логистикой и хранением, поэтому важна каждая минута. Наш совместный с FishStat проект по созданию цифровой платформы полного цикла позволит прогнозировать загрузку холодильников, оптимизировать логистику, планировать приёмку и отгрузку, а также оперативно выявлять отклонения от условий хранения. Рыбопромышленники и ритейлеры получат точную картину того, какой объём продукции физически находится на складе и какая его часть готова к продаже. Мы создаём инструмент, который даёт предпринимателю уверенность в завтрашнем дне: он точно знает, что его товар в сохранности, а покупатель получит свежую рыбу вовремя», – отметил управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Дмитрий Трофимов.

    «Перевод в цифру холодильника, холодильного склада — вершина цифровизации цепочки „от вылова до прилавка“. После апробации на флагманском складе, будем рады предоставить сервис цифрового холодильника всем холодильным складам, стремящимся к прозрачности и предсказуемости», – сказал акционер и генеральный директор ООО «Фишстат» Евгений Карпов.

    Фото: Besteq Engineering 


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