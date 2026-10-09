«Газпром гелий сервис» впервые получил сертификаты ISO

ООО «Газпром гелий сервис» подтвердило соответствие международным и национальным стандартам ISO и прошел освидетельствование площадки испытаний изотермических контейнеров-цистерн.

Как сообщили SeaNews в компании, «Газпром гелий сервис» успешно завершил сертификационный аудит интегрированной системы менеджмента (ИСМ) на соответствие трём международным и трём национальным стандартам ISO, а также освидетельствование производственной площадки испытаний изотермических контейнеров-цистерн в Логистическом центре обслуживания гелиевых контейнеров (гелиевый хаб). Проверки проведены Российским морским регистром судоходства в рамках единого комплексного процесса.

В рамках процесса эксперты Регистра синхронизировали освидетельствование предприятия, обеспечивающего работы по подготовке и испытаниям изотермических контейнеров-цистерн при их периодических освидетельствованиях, с сертификацией ИСМ.

Такой подход позволил компании пройти одновременно две принципиально важные проверки в максимально сжатые сроки, исключив дублирование процессов и обеспечив полную вовлеченность персонала. Эффективность параллельной проверки двух направлений возросла благодаря интеграции требований процедур освидетельствования предприятия (ССП) и требований стандартов на системы менеджмента. Впервые проверки по двум направлениям проходили одновременно.

Особенностью проекта стало признание Регистром нового для компании процесса обеспечения подготовки и проведения испытаний изотермических контейнеров-цистерн при прохождении обязательных периодических освидетельствований. Уникальная конструкция криогенных контейнеров-цистерн требует особого внимания и тщательной подготовки на всех этапах проведения технологических операций.

Сертификаты ISO 9001, 45001 и 28000, а также Свидетельство соответствия предприятия были вручены «Газпром гелий сервис» на торжественной церемонии в ходе отраслевой конференции «Контейнеры и контейнерные перевозки 2026».

Фото: Газпром гелий сервис