Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Газпром гелий сервис» впервые получил сертификаты ISO
09.10.2026

«Газпром гелий сервис» впервые получил сертификаты ISO

    • ООО «Газпром гелий сервис» подтвердило соответствие международным и национальным стандартам ISO и прошел освидетельствование площадки испытаний изотермических контейнеров-цистерн.

    Как сообщили SeaNews в компании, «Газпром гелий сервис» успешно завершил сертификационный аудит интегрированной системы менеджмента (ИСМ) на соответствие трём международным и трём национальным стандартам ISO, а также освидетельствование производственной площадки испытаний изотермических контейнеров-цистерн в Логистическом центре обслуживания гелиевых контейнеров (гелиевый хаб). Проверки проведены Российским морским регистром судоходства в рамках единого комплексного процесса.

    «Газпром гелий сервис» впервые получил сертификаты ISOВ рамках процесса эксперты Регистра синхронизировали освидетельствование предприятия, обеспечивающего работы по подготовке и испытаниям изотермических контейнеров-цистерн при их периодических освидетельствованиях, с сертификацией ИСМ.

    Такой подход позволил компании пройти одновременно две принципиально важные проверки в максимально сжатые сроки, исключив дублирование процессов и обеспечив полную вовлеченность персонала. Эффективность параллельной проверки двух направлений возросла благодаря интеграции требований процедур освидетельствования предприятия (ССП) и требований стандартов на системы менеджмента. Впервые проверки по двум направлениям проходили одновременно.

    Особенностью проекта стало признание Регистром нового для компании процесса обеспечения подготовки и проведения испытаний изотермических контейнеров-цистерн при прохождении обязательных периодических освидетельствований. Уникальная конструкция криогенных контейнеров-цистерн требует особого внимания и тщательной подготовки на всех этапах проведения технологических операций.

    Сертификаты ISO 9001, 45001 и 28000, а также Свидетельство соответствия предприятия были вручены «Газпром гелий сервис» на торжественной церемонии в ходе отраслевой конференции «Контейнеры и контейнерные перевозки 2026».

    Фото: Газпром гелий сервис


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.05.2026
    «Дальрефтранс» повезет продукты халяльно
    Компания получила сертификат на соответствие стандартам «Халяль».
    ДальрефтрансРефгрузысертификатХаляль
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    08.10.2026 Ставки на контейнерные перевозки Владивосток – Хошимин, октябрь 2026
    08.10.2026 Железнодорожные контейнеры, 9 месяцев 2026
    08.10.2026 Железнодорожный рекорд FESCO
    08.10.2026 ВМРП сократил срок ожидания отправки контейнеров по жд
    08.10.2026 ZIM повысил прогноз на итоги 2026 года
    07.10.2026 Сделка по продаже доли С.Шишкарева в Группе «Дело» Росатому состоялась
    Госрегулирование Показать всё
    09.10.2026 Время работы ЦЭД Северо-Западной электронной таможни увеличено
    06.10.2026 Открыт обновленный пункт пропуска Краскино
    06.10.2026 ИИ при регистрации судов
    05.10.2026 Итоги первого месяца обязательного электронного документооборота
    02.10.2026 Очереди на эстонской границе
    30.09.2026 Запрет на вывоз отдельных видов топлива производителями
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •