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Грузооборот Дальневосточного бассейна в декабре 2025 в деталях
27.07.2026

Грузооборот Дальневосточного бассейна в июне 2026 увеличился на 25,5%

    • В июне 2026 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 25,5% относительно показателя аналогичного периода прошлого года.

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    Грузооборот Дальневосточного бассейна в июне 2026 увеличился на 25,5%

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    Экспорт, на долю которого приходилось 87,3% всего грузооборота, вырос на 27,9%. Импорт повысился на 37,9%. В каботаже было перевалено на 10,1% меньше, чем в июне 2025 года. Транзит увеличился на 5,2%.

    Согласно имеющимся официальным данным, в июне 2026 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 31,8%.

    В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 82% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в июне 2026 года доля угля и кокса составляла 57,7%, нефти и нефтепродуктов – 20,3% и 4,8% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 9,1%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте хим. и мин. удобрений, перевалка которых выросла на 80%. Зерна было обработано на 74,5% больше, чем годом ранее, оборот прочих насыпных грузов увеличился на 69,1%.

    Наиболее значительно, на 80,8% снизился грузопоток накатных грузов (ро-ро). Прочих навалочных грузов перевалили на 61,4% меньше, чем годом ранее, химических грузов – на 33,6% меньше.

    В июне 2026 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 29,3%, Ванино обработал 22,8%, на Владивосток приходилось 14,4%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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