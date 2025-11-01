Информационно-аналитическое агентство
Россия будет председательствовать на 75 и 76 сессиях КОСПАС-САРСАТ
01.11.2025

Россия будет председательствовать на 75 и 76 сессиях КОСПАС-САРСАТ

    • 75-я и 76-я сессии Совета Международной программы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ в 2026-2027 годах пройдут под председательством Российской Федерации. Как сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта, соответствующее решение принял Совет Международной программы КОСПАС-САРСАТ на очередной 73-й сессии, которая состоялась 14-23 октября 2025 года в столице Катара Доха.

    Участие в 73-1 сессии приняли более 150 делегатов из 34 государств-членов. От России участие приняли представители предприятий ракетно-космической отрасли и ФГУП «Морсвязьспутник», генеральный директор которого Андрей Куропятников выступил вице-председателем сессии.

    Совет утвердил отчёты по комиссионным испытаниям станций приёма и обработки информации и координационных центров системы (КЦС) КОСПАС-САРСАТ, включая отчёт о дополнительных комиссионных испытаниях узлового КЦС ФГУП «Морсвязьспутник» в Москве для обработки данных нового класса аварийных радиомаяков с функцией слежения АРМ(DT) первого поколения.

    В рамках мероприятия российская и катарская делегации провели рабочую встречу, на которой рассмотрели возможности для реализации совместных проектов по низкоорбитальным космическим аппаратам КОСПАС-САРСАТ.

    Представители Катара также подтвердили намерение о комиссовании геостационарной станции приёма и обработки информации в Дохе (GEOLUT 4663) для приёма аварийных данных от российского геостационарного космического аппарата «Электро-Л» №3, который оснащён ретранслятором КОСПАС-САРСАТ.

    Совет также одобрил поправки к эксплуатационным и техническим стандартам КОСПАС-САРСАТ и утвердил план работы на 2026 год.

    Напомним, Международная спутниковая система КОСПАС-САРСАТ предназначена для обнаружения и определения местоположения судов, самолётов и других объектов, попавших в аварию. Сигналы бедствия КОСПАС-САРСАТ принимают более чем в 200 странах. Функционирование и развитие российской части наземного сегмента системы КОСПАС-САРСАТ обеспечивает подведомственное Росморречфлоту  ФГУП «Морсвязьспутник».

    Фото: Росморречфлот


